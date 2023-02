La légende de la NFL Tom Brady prend sa retraite, cette fois pour de bon

Tom Brady, qui a remporté un record de sept Super Bowls pour la Nouvelle-Angleterre et Tampa, a annoncé sa retraite.

Brady – le quart-arrière le plus titré de l’histoire de la NFL et l’un des plus grands athlètes des sports d’équipe – a publié l’annonce sur les réseaux sociaux mercredi matin, une brève vidéo d’un peu moins d’une minute.

“Bonjour les gars. J’irai droit au but tout de suite”, déclare Brady au début du message. “Je prends ma retraite. Pour de bon.”

Il a brièvement pris sa retraite après la saison 2021, mais a fini par revenir une année de plus avec les Buccaneers de Tampa Bay. Il prend sa retraite à 45 ans, détenteur de nombreux records de passage au cours d’une carrière sans précédent de 23 ans.

