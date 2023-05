La légende de la NFL, Tom Brady, cherche une place parmi les propriétaires des Raiders de Las Vegas

Le septuple champion du Super Bowl, Tom Brady, est en pourparlers avancés pour devenir un actionnaire minoritaire des Las Vegas Raiders de la NFL, selon plusieurs rapports vendredi.

L’ancien quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre et des Buccaneers de Tampa Bay travaille sur un accord pour devenir un partenaire limité des Raiders, selon ESPN et le réseau NFL.

Il est prévu que les propriétaires d’équipes de la NFL envisagent la candidature de Brady pour rejoindre la propriété des Raiders lors de leur réunion ce mois-ci au Minnesota.

Brady n’aurait pas son mot à dire sur les questions liées au football.

L’accord n’aurait pas d’incidence sur son contrat de 375 millions de dollars sur 10 ans pour servir de commentateur de télévision pour Fox sur les émissions de la NFL à partir de la saison 2024, a rapporté ESPN.

Rejoindre la propriété des Raiders serait la deuxième fois que Brady deviendrait un partenaire d’équipe sportive avec le propriétaire majoritaire des Raiders, Mark Davis.

Brady a acheté une participation minoritaire dans le champion féminin de la NBA Las Vegas Aces, propriété de Davis, en mars.

Brady, 45 ans, a pris sa retraite l’année dernière après 23 campagnes dans la NFL, remportant six titres du Super Bowl en 20 ans avec les Patriots et une couronne finale avec les Bucs.

Le joueur le plus utile de la NFL à trois reprises a été le quart-arrière le plus gagnant de l’histoire de la NFL avec 251 et détient des records de la ligue en carrière avec 7 753 passes complétées sur 12 050 passes pour 89 214 verges et 649 touchés.

