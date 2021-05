La légende de la NFL Gronkowski regarde Logan Paul frapper ses frères sur un ring de boxe – puis propose d’arbitrer le combat de Floyd Mayweather (VIDEO)

La sensation YouTube Paul a publié des images de la confrontation jeudi, via une vidéo sur la plate-forme intitulée « J’ai boxé quatre personnes en même temps », fortement éditée pour montrer le farceur sous le meilleur jour possible alors qu’il affronte tous les frères musclés. du quadruple vainqueur du Super Bowl: Gordie Jr, Dan, Chris et Glenn.

Paul semble avoir le meilleur dans les échanges et même fait tomber la plupart d’entre eux, trois des frères Gronkowski ont une expérience dans la NFL tandis que Gordie Jr. a joué au baseball de la ligue mineure, et ont donc été surnommés athlètes «d’élite» par certains virages.

Mais alors que Paul est déjà sur le ring professionnellement et s’entraîne depuis un certain temps avant une réunion avec le grand candidat de tous les temps Mayweather à Miami le 6 juin, on pense que les Gronkowski n’ont jamais lacé une paire de gants de leur vie.

Néanmoins, leur frère le plus célèbre peut être vu dans le clip YouTube félicitant Paul pour sa performance.

« J’ai été diverti, » Admit Rob. «Mais je veux céder à Logan: félicitations et bon travail.

« Vous venez de gagner, cependant. D’un champion à l’autre: Félicitations. Ne pensez pas que vous serez champion pendant trop longtemps, car un jour je viendrai pour vous. «

L’ancien serré des New England Patriots était également d’humeur ludique sur son propre compte Instagram.

« Si Floyd Mayweather et Logan Paul ont besoin d’un arbitre, venez consulter mon CV, » en prenant soin d’ajouter le hashtag pour promouvoir le combat.

Le partenaire de haut niveau de Gronkowski – l’ancienne pom-pom girl et actuelle animatrice et mannequin Camille Kostek – était plus intéressé par le deuxième cliché de la session en sueur.

« Je suis ici pour la deuxième diapositive », a écrit la fille de couverture de Sports Illustrated, en admirant une photo de Gronkowski avec un chien minuscule, évidemment ravi.

Avant le combat d’exhibition de huit rounds, qui a donné lieu à une bagarre lors d’un événement promotionnel la semaine dernière lorsque le frère de Paul, Jake, a volé la casquette de 44 ans, Mayweather a reçu un coup de pouce d’une autre icône pugiliste.

Mettant de côté une querelle qu’il a déclenchée en disant précédemment que Mayweather ne pouvait pas être considéré comme le meilleur contre Sugar Ray Robinson et Julio Cesar Chavez en raison de leurs séries de 78 et 87 victoires consécutives, Iron Mike a insisté: « Ecoute, Floyd est un meilleur combattant que tous ces gars en ce moment » sur son podcast Hotboxin ‘.

«Floyd en ce moment, même s’il a 40 ans, il est toujours meilleur que tous les combattants maintenant et il se bat toujours contre un YouTuber. Et gagner plus d’argent que les champions n’en gagnent. «

En regardant l’image plus large, le Brooklynite a proposé quelques réflexions sur les raisons pour lesquelles les athlètes de sports de combat méprisent tant les frères Paul.

« Ces gars-là rendent la boxe tellement géniale. Les boxeurs, les vrais champions, ils n’ont pas beaucoup de points de vue. Ils seront heureux s’ils ont un million de vues. Ces gars-là sont 80 millions de vues. J’étais comme, ‘Bon Dieu, mec. Comment tu fais ça?’, » Tyson a avoué.

La légende de la boxe Mike Tyson pense que Floyd Mayweather va gagner contre Logan Paul L’ancien champion du monde des poids lourds ‘Mike Tyson’ est sûr des chances de Mayweather contre YouTuber Logan Paul lorsqu’ils se retrouvent à Miami pour leur combat. #mayweathervspaul#MayweatherPaulpic.twitter.com/y4pu40zOUQ – Floyd Mayweather vs Logan Paul Diffusion en direct sur reddit (@Paulfullfight) 11 mai 2021

«C’est pour ça que tout le monde veut les tuer, parce qu’ils voient ce petit gars blanc, cheveux blonds, yeux bleus, obtenir tout l’argent f * cking, parler de toute cette merde.

« Tout le monde veut les tuer. Je deviens envieux quand je vois ces gars-là, je me dis, ‘qu’est-ce qu’ils font putain?’

« C’est pour ça que tu veux lui botter le cul parce que tu les envies. C’est facile de détester ces gars-là. »