L’icône de la NFL a fait ses remarques plus tôt cette semaine à Andrew Klavan, dans un clip intitulé Brett Favre BLASTS a réveillé les sports.

« Je pense que les deux parties, pour la plupart, veulent que cela reste juste pour le sport, pas pour la politique », a insisté le vainqueur du Super Bowl XXXI.

« Du moins, c’est mon interprétation. Je sais que quand j’allume un match, je veux regarder le match. Je veux voir les joueurs jouer et les équipes gagner, perdre, venir de derrière ». il ajouta.

« Je veux regarder toutes les … vous savez … les parties importantes du jeu, pas ce qui se passe en dehors du jeu. Et je pense que le fan en général ressent la même chose, » Favre continua.

« Il y a toujours eu des différences, » Favre a déclaré, tout en passant aux relations raciales aux États-Unis et en prenant le genou.

« Il y a toujours eu des problèmes dans le monde, dans le pays, dans nos États. Mais encore une fois, quelque chose doit nous unifier. Et je me sentais comme le drapeau, debout patriotiquement – parce que les Noirs et les Blancs et les Hispaniques se sont battus pour ce pays et sont morts pour ce pays … c’est dommage. «

Brett Favre continue de professer son amour pour le terroriste domestique Donald Trump, mais il dit que les athlètes devraient garder la politique hors du sport. Ce qu’il veut dire, c’est qu’il pense que les athlètes noirs devraient garder la politique hors du sport. Favre est tellement raciste. Ce dont nous avons besoin, c’est qu’il la ferme. – Rapport Palmer (@PalmerReport) 15 avril 2021

Comme on pouvait s’y attendre, l’indignation libérale était au coin de la rue.

« Brett Favre continue de professer son amour pour le terroriste domestique Donald Trump, mais il dit que les athlètes devraient garder la politique hors du sport », a écrit le rapport Palmer sur Twitter.

« Ce qu’il veut dire, c’est qu’il pense que les athlètes noirs devraient garder la politique hors du sport. Favre est tellement raciste. Ce dont nous avons besoin, c’est qu’il ferme la f * ck. »

« N’est-il pas du Mississippi? » a demandé un utilisateur.

« Ce fait est ce qui devrait tout expliquer sur un athlète blanc et droit et aussi expliquer les actions et les déclarations sectaires, sexistes et immorales qu’il a commises au cours de sa vie. »

Je suis un fan inconditionnel de Packer et je ne peux pas le supporter. Son maillot est mon paillasson et il joue au golf avec Trump, alors baise-le – WiscoJasmine 💕 (@ArchHendricks) 15 avril 2021

« Son maillot est mon paillasson, » a déclaré un fan inconditionnel des Packers autoproclamé.

« Et il joue au golf avec Trump, alors baise-le. »

« D’abord [Sylvester] Stallone, maintenant Favre …, « commença un autre critique.

« Ces deux hommes pourraient attribuer une part non négligeable de leurs succès professionnels aux hommes noirs. »

Favre n’était pas sans ses partisans.

« Pour être honnête, la politique fait son apparition dans tout et c’est épuisant. Nous sommes dans un certain désordre en ce moment. Et honnêtement, les réseaux sociaux rendent tout le monde énervé et très émotif. » est venu une réponse.

Le point de vente sportif OutKick a également partagé son soutien en écrivant: « Brett Favre – comme OutKick – n’aime pas la direction dans laquelle les sports vont. »