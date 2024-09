La légende de la NBA Shaq présente son nouveau Tesla Cybertruck en fibre de carbone à large carrosserie : Elon Musk a une réaction en un mot

Légende de la NBA Shaquille O’Nealégalement connu sous le nom de Shaq, a dévoilé son nouveau Tesla Inc. Cybertruck doté d’une conception en fibre de carbone à carrosserie large, une première mondiale.

Ce qui s’est passé: La dernière acquisition de Shaq est un Tesla Cybertruck personnalisé, fabriqué par Effortless Motors. Le véhicule, surnommé le « Cyberbeast », est doté d’un kit carrosserie large et d’une construction en fibre de carbone, ce qui le rend à la fois plus léger et visuellement frappant.

L’inspiration pour ce Cybertruck unique est venue de LeBron JamesAprès avoir entendu parler du Cybertruck personnalisé de LeBron par Effortless Motors, Shaq a vu l’opportunité de créer un véhicule adapté à son style et à sa taille.

Effortless Motors a livré le Cyberbeast au domicile de Shaq à Las Vegas. Le véhicule est doté de jantes massives de 26 pouces et d’une palette de couleurs noir sur noir, ce qui ajoute à sa présence imposante sur la route.

PDG de Tesla Elon Musk a été impressionné par le nouveau Cybertruck de Shaq. Sa réaction s’est résumée à un seul mot : « sympa ».

Bien que les spécifications de performances de ce Cybertruck personnalisé ne soient pas détaillées, le précédent Cybertruck à trois moteurs de Shaq pouvait atteindre 845 ch et accélérer de 0 à 60 mph en 2,6 secondes.

Le garage de Shaq est déjà connu pour son impressionnante collection de véhicules qui correspondent à sa personnalité plus grande que nature. L’ajout de ce Tesla Cybertruck futuriste et spacieux vient encore enrichir sa gamme légendaire.

Pourquoi c’est important:Le mois dernier, il a été rapporté que Shaq avait choisi d’acheter un autre Cybertruck au lieu d’expédier le sien existant de Las Vegas à Atlanta.

Le dévoilement du Cybertruck personnalisé de Shaq s’inscrit dans une tendance plus large parmi les célébrités qui gravitent autour des véhicules futuristes de Tesla. Elon Musk a publiquement salué la liste croissante de célébrités achetant des Cybertrucks, soulignant leur attrait sans aucune remise ni promotion payante.

En mars, Steve Aoki et Grand Sean ont été parmi les dernières célébrités à rejoindre l’engouement pour le Cybertruck, renforçant encore davantage son statut d’accessoire incontournable dans le monde du divertissement.

