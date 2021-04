Dwyane Wade, 13 fois NBA All Star et triple champion NBA rejoint le groupe de propriété de l’Utah Jazz, a annoncé vendredi le Jazz.

Les termes de la transaction n’ont pas été divulgués.

Wade rejoindra le plus jeune groupe de propriété de la NBA, dirigé par l’entrepreneur technologique et fondateur de Qualtrics Ryan Smith et sa femme Ashley qui a acquis une participation majoritaire dans Utah Jazz à la fin de 2020.

«Peu de temps après que Smith a acquis l’Utah Jazz, Wade et lui ont entamé des conversations sur le fait que Wade rejoignait le groupe de propriété Utah Jazz et Smith Entertainment Group (SEG), la première de nombreuses coentreprises», lit-on dans un communiqué du Utah Jazz.

« En tant qu’enfant du sud de Chicago, ce partenariat va au-delà de mes rêves les plus fous de jouer au basket-ball, et j’espère inspirer la prochaine génération de rêveurs », a déclaré Wade dans un communiqué.

Wade rejoint une liste croissante d’athlètes, actuels et retraités, qui ont investi dans des équipes sportives du monde entier. Plus tôt cette semaine, l’ancienne star des Yankees Alex Rodriguez a rejoint l’ancien PDG du commerce électronique de Walmart, Marc Lore, pour acheter les Timberwolves du Minnesota pour 1,5 milliard de dollars.