La légende de la NBA accusée d’exploiter sa fille trans “pour un gain financier”

Dwyane Wade a été accusé par son ex-femme d’avoir fait pression sur leur fille pour qu’elle change de nom et de sexe

Miami Heat et la légende de la NBA, Dwyane Wade, exploitent l’identité de genre de sa fille trans de 15 ans, Zaya, à des fins lucratives, selon l’ex-femme de l’ancien basketteur, Siohvaugn Funches-Wade.

Wade a d’abord révélé que Zaya était « prêt à vivre [her] vérité” quand lui et sa désormais épouse Gabrielle Union sont apparus dans The Ellen DeGeneres Show en février 2020.

Zaya connaît sa véritable identité de genre depuis qu’elle a trois ans, affirme Wayne. Mais l’homme de 40 ans exploite le sujet pour son propre gain financier et a également fait pression sur leur fille “pour aller de l’avant avec le changement de nom et de genre afin de capitaliser sur les opportunités financières qu’il a reçues des entreprises”, dit Funches-Wade.

Funches-Wade a fait part de ses inquiétudes lorsqu’elle s’est opposée à la requête de Wade visant à changer légalement le nom de Zaya dans des documents judiciaires obtenus par Page Six, où elle fait référence à son enfant par son ancien nom, Zion.

L’ex-femme de Wade, 41 ans, affirme qu’il “est positionné pour profiter du changement de nom et de sexe de l’enfant mineur avec diverses entreprises par le biais de contacts et d’opportunités de marketing, y compris, mais sans s’y limiter, des accords avec Disney.”

Elle affirme que lors d’une rencontre avec lui à Atlanta en avril, Wade lui a dit comment “beaucoup d’argent avait déjà été gagné” en ce qui concerne Zaya “Problème de nom et de sexe.”

“[Wade] m’a dit qu’il avait l’intention de rendre notre enfant très célèbre en raison de la question du nom et du sexe et m’a également informé qu’il y aurait des avenants / contrats associés à cela », ajoute Funches-Wade.

L’ex-femme de Wade craint également qu’en raison du fait que le cas de Zaya soit très médiatisé, “il y aura probablement une pression médiatique sur l’enfant mineur.”

Au lieu de prendre ces grandes décisions maintenant, elle aimerait que Zaya décide elle-même quand elle est “à l’âge de la majorité” deux ans à partir de maintenant.

Wade a utilisé Instagram pour répondre à ce qu’il appelle “mensonges nuisibles” de Funches-Wade et dit qu’il n’est pas “surpris” par le “tenter de combattre l’identité de Zaya” et “glisser [his] nom dans la boue.

“Je suis très déçue qu’elle trouve continuellement des moyens de se centrer sur SES besoins, sans tenir compte de ses enfants”, Wade a écrit.

“Je lui ai donné l’opportunité de contacter les enseignants, les médecins et le thérapeute de Zaya au fil des ans et même de rencontrer ses amis, afin qu’elle puisse avoir sa propre compréhension des besoins de notre enfant pour sa VIE!”

« Elle ne le fera pas ! l’ancien joueur des Miami Heat a affirmé, avant d’appeler Funches-Wade, un “parent absent” qui professe qu’elle est une “bonne mère chrétienne” mais n’a pas assisté à un seul “récital, remise des diplômes, danse scolaire, date de jeu, pratique, conférence parents-enseignants, etc.” dans le voyage de Zaya.

Wade a souligné que lui et Union ne seraient jamais “forcer Zaya ou l’un des [their] enfants à faire quoi que ce soit contre leur volonté, et encore moins à leur imposer une identité », mais ne le fera pas “s’asseoir sur ses mains” après les accusations de Funches-Wade.

“La grande route est à court de biens immobiliers”, a-t-il ajouté, disant que son avocat “sera en contact.”

Wade a également félicité Zaya en tant que meilleur étudiant qui a maintenu des notes élevées “tout en naviguant dans toute cette attention et ces débats non sollicités et nuisibles sur son genre et sa sexualité de la part de ceux qui se sont engagés à ne pas l’écouter, encore moins à la connaître.”

Wade est à la retraite depuis 2019, date à laquelle il a mis fin à une carrière de 16 ans définie par trois championnats NBA de 2006 à 2013 avec le Heat.

Il a gagné environ 199 millions de dollars pendant ses jours de jeu. Il a un fils de 20 ans, Zaïre, avec Fuches-Wade, plus une fille Kaavia, 3 ans, avec Union et un autre fils, Xavier, 8 ans, avec Aja Metoyer.