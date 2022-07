La légende de la natation pointe vers un “bon signe” pour les espoirs olympiques russes

Svetlana Romashina a admis que la situation actuelle est «compliquée», mais a déclaré qu’il restait de l’espoir que les Russes participent aux Jeux olympiques de Paris 2024

Svetlana Romashina, la nageuse synchronisée la plus décorée de l’histoire olympique, a déclaré que les nageurs russes avaient une chance décente de participer aux Jeux de Paris 2024 malgré les avertissements selon lesquels ils pourraient être empêchés de participer aux épreuves de qualification.

Le responsable du Comité international olympique (CIO), Craig Reedie, a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il estimait probable que les athlètes russes et biélorusses ne seraient pas autorisés à temps pour le cycle de qualification dans divers sports en raison des interdictions imposées à la suite de la campagne militaire en Ukraine.

L’autorité mondiale de la natation, la FINA, fait partie des fédérations à avoir imposé une interdiction générale aux Russes, les forçant à manquer des événements tels que les Championnats du monde aquatiques qui se sont tenus à Budapest du 17 juin au 3 juillet.

LIRE LA SUITE: La Russie face à l’interdiction des JO de Paris 2024, prévient un responsable

Mais parlant de ses propres plans de carrière ainsi que des espoirs des nageurs russes et des Jeux de Paris, Romashina a noté que la FINA avait déplacé ses championnats du monde au Qatar en février 2024, dans ce qui a été décrit comme le résultat de problèmes de calendrier découlant de la pandémie.

La décision déplace la pièce maîtresse à une date beaucoup plus proche des Jeux olympiques et où des opportunités de qualification seraient offertes aux concurrents.

“J’ai déjà eu de telles pensées [about ending my career] même lorsque les Jeux olympiques de Tokyo ont été reportés. Même alors, nous étions dans un état absolument suspendu, nous ne savions pas si les Jeux auraient lieu ou non. Romashina, 32 ans, a déclaré dimanche dans des commentaires partagés par TASS.

“Maintenant, la situation est encore plus compliquée, mais dans les sports nautiques en général – malgré le fait que la FINA ait décidé de retirer les athlètes russes des Championnats du monde, ils ont reporté la sélection de qualification à 2024, aussi près que possible des Jeux Olympiques.

“Je pense que c’est pour que les athlètes russes les plus forts aient la possibilité de se qualifier. Cela pourrait être considéré comme un bon signe.

Lire la suite « Prochain niveau d’extraordinaire » : les nageurs artistiques russes conquérants remportent les SIXIÈMES Jeux olympiques avec l’or par équipe de Tokyo

Romashina a remporté deux autres médailles d’or aux Jeux de Tokyo, portant son palmarès olympique à sept – ce qui est sans précédent dans le monde de la natation synchronisée (artistique).

Romashina, qui compte également 21 titres mondiaux stupéfiants, a laissé entendre après les Jeux de Tokyo que la retraite était en vue.

La star n’a pas participé aux récents “Jeux de l’amitié” organisés par des responsables sportifs russes à Kazan, et a déclaré que la question de la participation future était plus cruciale pour les jeunes talents.

« Je ne me déforme pas, j’essaie de l’entretenir moi-même, je nage. En même temps, ce sont des moments difficiles pour le sport russe », dit Romashina.

“Maintenant, la question du retour ne concerne même pas moi, mais les jeunes. Je veux leur souhaiter de la patience et la force d’attendre ce moment et de continuer à travailler.

Ailleurs, des personnalités sportives russes ont suggéré qu’il était bien trop prématuré de discuter d’une éventuelle interdiction des athlètes nationaux à Paris dans deux ans.

Le patron de la Fédération russe de tennis, Shamil Tarpischev – lui-même membre du CIO – a déclaré que la qualification des joueurs de tennis, par exemple, ne serait probablement pas déterminée avant l’Open de France en mai-juin 2024.

Lire la suite Le chef des Jeux olympiques russes parle de sauter les prochains Jeux

“Pour l’instant nous sommes suspendus, et il est prématuré de discuter [Russian players missing the Olympics]”, dit Tarpischev.

« Nous devons attendre et voir comment la situation dans le monde évolue. Dans tous les cas, ce sera la décision du Comité international olympique.

Le CIO a recommandé l’interdiction des athlètes russes et biélorusses le 28 février après le début de la campagne militaire de Moscou en Ukraine.

Le président du CIO, Thomas Bach, a depuis tenté de défendre la position de l’organisation en affirmant qu’elle défendait en partie les athlètes russes et biélorusses contre les agressions auxquelles ils seraient confrontés lors de compétitions internationales.

De nombreux officiels et athlètes russes ont qualifié les interdictions ultérieures de discriminatoires et contraires au principe selon lequel le sport reste libre de toute ingérence politique.