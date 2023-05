La légende de la musique Tina Turner est décédée à l’âge de 83 ans

Points clés La légendaire musicienne Tina Turner est décédée des suites d’une longue maladie, à l’âge de 83 ans.

La chanteuse américano-suisse est largement qualifiée de reine du rock and roll et a eu une carrière de plus de 60 ans.

Elle avait souffert de problèmes de santé ces dernières années et est décédée paisiblement dans sa maison de Küsnacht près de Zurich, en Suisse.

La chanteuse Tina Turner, l’une des voix les plus célèbres du rock qui a connu des succès tels que Proud Mary et The Best, est décédée à l’âge de 83 ans des suites d’une longue maladie, a déclaré son publiciste Bernard Doherty.

Elle est décédée paisiblement dans sa maison de Küsnacht près de Zurich, en Suisse, a déclaré son représentant.

Au cours d’une carrière de plus de 60 ans, la chanteuse américano-suisse, née Anna Mae Bullock à Nutbush, Tennessee, a remporté huit Grammy Awards compétitifs et a une étoile sur le Hollywood Walk of Fame et le St Louis Walk of Fame.

La chanteuse américaine de R&B et de pop Tina Turner se produit sur scène. Source: Getty / Paul Natkins Son autobiographie, Moi, Tina, a été transformée en film de 1993 Qu’est-ce que l’amour a à faire avec ça, dramatisant la relation célèbre et turbulente de la mère de deux enfants avec Ike Turner.

Turner, largement surnommée la reine du rock and roll, a épousé son copain allemand de longue date, le directeur musical Erwin Bach, lors d’une cérémonie civile suisse en 2013 et vit en Suisse avec lui depuis 1994.

C’était un deuxième mariage pour la star de la musique, qui était auparavant mariée au musicien Ike de 1962 à 1978.

Tina Turner et son ancien mari Ike Turner. Source: Getty / Michel Putland Dans son livre de 1986, la chanteuse a raconté une histoire poignante d’abus, y compris une fracture du nez au cours de son mariage avec Ike.

Ike est décédé en décembre 2007 et la porte-parole de Tina à l’époque aurait déclaré : « Tina sait qu’Ike est décédé plus tôt dans la journée. Elle n’a eu aucun contact avec lui depuis 35 ans. Aucun autre commentaire ne sera fait. »

Tina Turner et son deuxième mari, le directeur musical Erwin Bach. Source: Getty / Ronald Siemoneit/Sygma via Getty Images Elle avait souffert de problèmes de santé ces dernières années, ayant reçu un diagnostic de cancer de l’intestin en 2016 et ayant subi une greffe de rein en 2017.

Dans l’autobiographie Tina Turner: My Love Story, publiée en 2018, elle a révélé que Bach lui avait sauvé la vie en faisant don d’un de ses reins.

Tina Turner se produit sur scène. Source: Getty / Rob Verhorst/Redferns Sa célèbre liste de chansons au fil des ans comprend la chanson thème de Bond pour GoldenEye en 1995, avec une chanson du même nom co-écrite par Bono et The Edge of U2, et d’autres chansons incluent We Don’t Need Another Hero (Thunderdome), What’s Love Got to Do With It, Private Dancer, Let’s Stay Together et bien d’autres.

En 2008, elle a fait un duo aux Grammys avec Beyonce pour une interprétation de Proud Mary qui mettait en vedette les deux chanteurs puissants, dans des tenues scintillantes, reflétant la chorégraphie de l’autre.

Parmi les autres duos notables de sa carrière, citons la performance avec David Bowie et en 1985, elle est montée sur scène avec Sir Mick Jagger des Rolling Stones pendant Live Aid.

Tina Turner et Mick Jagger sur scène. Source: Getty / Paul Natkins L’année dernière, Turner a déclaré après la mort de son fils Ronnie à l’âge de 62 ans qu’il « avait quitté le monde beaucoup trop tôt ».

Son autre fils biologique, Craig Raymond Turner, est décédé à l’âge de 59 ans en 2018.

Une comédie musicale basée sur sa vie, intitulée Tina – The Tina Turner Musical, a ouvert ses portes dans le West End de Londres en 2018.

Sa carrière s’est étendue au-delà de la musique, avec elle en vedette dans le film de 1985 Mad Max Beyond Thunderdome aux côtés de Mel Gibson et elle est également apparue dans Last Action Hero en 1993.

En 2021, elle a vendu les droits de son arrière-catalogue après avoir conclu un accord avec BMG pour un montant non divulgué, cédant sa part de ses enregistrements, sa part d’auteur d’édition musicale et son nom, son image et sa ressemblance, a indiqué la société.

Ses œuvres solo comprennent 10 albums studio, deux albums live, deux bandes sonores et cinq compilations, qui ont vendu ensemble plus de 100 millions de disques.