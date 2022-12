La légende de la musique Rod Stewart révèle comment une paire de chaussures a déclenché une histoire d’amour celtique

L’icône du rock Rod Stewart a raconté comment il est tombé amoureux du Celtic (s’ouvre dans un nouvel onglet) il y a presque 50 ans.

L’ancien chanteur de Faces est sans doute le fan le plus célèbre des géants de Glasgow – et sa passion pour les 52 fois champions écossais a été déclenchée d’une manière quelque peu curieuse…

Parler à QuatreQuatreDeux pour le dernier numéro disponible à l’achat (s’ouvre dans un nouvel onglet)Stewart a expliqué comment tout a commencé en 1973 avec une paire de chaussures “malheureuse” et un coup à la porte de Kenny Dalglish et du capitaine vainqueur de la Coupe d’Europe 1967 Jimmy Johnstone.

Dalglish et Johnstone ont invité Stewart et son coéquipier (et Rolling Stone) Ronnie Wood à une séance d’entraînement celtique sur l’insistance du légendaire manager Jock Stein.

“Je portais une malheureuse paire de chaussures pour l’hiver”, raconte Stewart FFT“et Jock a ri. Je suis tombé amoureux du Celtic après ça.”

Stewart est tellement amoureux des Bhoys qu’il les a mentionnés dans les paroles de son single solo de 1977 “You’re in My Heart” (avec son “équipe anglaise”, Manchester United).

Il a également remis le trophée au Celtic après sa victoire lors de la finale de la Coupe de la Ligue écossaise en 2015.