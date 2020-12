Charley Pride – un chanteur du Country Music Hall of Fame qui est passé de la campagne du Mississippi pour devenir la première superstar noire du genre – est décédé samedi à 86 ans.

La star de « Kiss An Angel Good » Mornin « est décédée à Dallas, au Texas, des suites de complications du COVID-19, selon un communiqué de son journaliste Jeremy Westby.

Avec une carrière de plus de cinq décennies, Pride a cimenté un héritage pionnier, contrairement à aucun artiste avant lui. Lançant sa carrière dans les années 1960, au plus fort du mouvement des droits civiques, Pride est devenu le premier homme noir à conquérir carrément la renommée de la musique country.

Il a vaincu le public qui ne voulait pas entendre un homme noir reprendre Hank Williams et les promoteurs tout aussi sceptiques quant à l’organisation de ses performances pour être autrefois l’artiste le plus vendu pour RCA Records depuis Elvis Presley.

Les récompenses apparemment sans fin de Pride incluent l’artiste de l’année de la Country Music Association en 1971, le chanteur masculin de l’année remporte en 1973 et 1974 et une invitation en 1993 à rejoindre le Grand Ole Opry.

Trois fois lauréat d’un Grammy Award, la Recording Academy a décerné à Pride un prix pour l’ensemble de sa carrière en 2017.

« Faire ça à un moment où personne ne voulait vraiment de lui ici, c’est fou de regarder en arrière maintenant … ça a dû être si difficile », a déclaré Darius Rucker au Tennessean le mois dernier. « Je peux faire face à tout ce qui se présente à moi parce que ça ne peut pas être proche de ce que Charley a vécu. »

Sa carrière remarquable a été applaudie par un public en direct lors des CMA Awards le mois dernier, où il a reçu le Willie Nelson Lifetime Achievement Award. Il a été présenté par l’une des stars noires modernes du genre, Jimmie Allen.

«Je n’aurais peut-être jamais eu de carrière dans la musique country sans un artiste vraiment révolutionnaire, qui a pris son meilleur coup et qui a fait le meilleur genre d’histoire de notre genre», lui a dit Allen.

Contrairement à presque toutes les autres récompenses organisées cette année, les CMA ont été produits avec un public en direct et socialement éloigné du Music City Center de Nashville.

Éducation du Mississippi

Charley Frank Pride est né du père Mack Pride et de la mère Tessie B. Stewart Pride le 18 mars 1934 à Sledge, Mississippi. Un des 11 enfants, il a travaillé comme un gamin cueillant du coton pour son père, un métayer local, économisant 10 $ pour acheter sa première guitare, avec l’aide de sa mère, sur un catalogue Sears Roebuck.

Il a appris des chansons de chanteurs formateurs Opry, entendant souvent les Louvin Brothers lors de la célèbre émission WSM – qui, à 50000 watts, a parcouru 275 miles au sud-ouest du coin de Pride dans le Mississippi rural – et a attrapé la star de la radio Smilin ‘Eddie Hill lors de concerts de fortune en ville.

« Je vivais à seulement 54 miles de Memphis », a déclaré Pride. «Ils sont descendus, ont mis un camion à plateau.

Darius Rucker sur le racisme dans la musique country:‘Ne pas faire de compromis’ pour ‘la haine de quelqu’un’

Pride a dit plus tard à Hill: « Je voulais tellement monter là-haut. Il a dit: » Tu aurais dû dire quelque chose. Nous t’aurions probablement amené là-haut. » Ce n’était pas la chose à faire à l’époque. La ségrégation, vous savez. »

Mais la musique ne jouait qu’une face B dans les passions naissantes de Pride. Son premier grand succès est venu sur le terrain de baseball.

Dans les années 1950, pas une décennie après que Jackie Robinson ait brisé les barrières de ségrégation pour les athlètes noirs dans les ligues majeures, Pride parcourait sa propre carrière dans les ligues majeures. Il a rebondi entre les ligues nègres et les systèmes agricoles des ligues majeures, lançant des équipes dans le Wisconsin, le Kentucky, l’Alabama, l’Idaho, le Texas et, peut-être plus particulièrement, les Memphis Red Sox.

Il gagnerait un arrêt en 1956 dans l’équipe d’étoiles de la Negro American League, pour être enrôlé plus tard cette année-là dans le service militaire américain. Il a servi jusqu’en 1958.

« J’allais aller dans les ligues majeures et battre tous les records là-bas et en établir de nouveaux », a déclaré Pride en riant. «À 35 ou 36 ans, j’allais chanter. C’est ce qu’était mon plan.

À Nashville

Au début des années 1960, les opportunités de la ligue majeure de Pride ont diminué – mais sa voix a grandi.

Il vivait à l’époque dans le Montana, où il jouait au baseball semi-professionnel, travaillait dans une fonderie et chantait parfois des airs dans des bars honky-tonk. Lors d’un concert dans le Montana en 1962, les chanteurs country en tournée Red Sovine et Red Foley ont invité Pride à chanter deux chansons sur scène – «Lovesick Blues» et «Heartaches By The Number».

Sovine a encouragé Pride à visiter Cedarwood Publishing à Nashville et, en 1963, il a accepté. Pride s’est d’abord rendu à Music City alors qu’il rentrait chez lui après un essai des Mets de New York à Clearwater, en Floride.

À Cedarwood, Pride s’est connecté avec son futur manager Jack D. Johnson et, deux ans plus tard, a décroché un accord chez RCA avec l’aide de Chet Atkins et du producteur « Cowboy » Jack Clement.

Au milieu des années 1960 – alors que les militants des droits civiques marchaient pour l’égalité dans le Sud – le label hésitait à promouvoir un afro-américain dans la musique country.

Bien qu’il ait été sans doute formé par l’entrelacement des cultures du Sud noir et blanc au début du XXe siècle, le format autrefois appelé «hillbilly» («hillbilly music» a été publié dans les années 1920 en tant que tactique de marketing distincte pour les acheteurs de disques blancs; les consommateurs noirs ont été commercialisés vers «records de course») a été dominée pendant des décennies par des artistes blancs et des gardiens.

Le label a poussé les premiers singles de Pride, tels que « The Snakes Crawl at Night » et « Before I Met You », sans distribuer sa photo.

RCA pourrait garder le visage de Pride sur un disque, mais les promoteurs ne pouvaient pas le garder du public qui payait des billets pour entendre sa voix.

Pride a rappelé avoir été initié à de vifs applaudissements au début de sa carrière, pour être accueilli au silence alors qu’il montait sur scène. Il émet un son similaire à celui d’un ballon dégonflé en se rappelant ces premiers concerts.

« Ils étaient silencieux comme une épingle », a déclaré Pride. « Ils ont pensé que c’était peut-être une blague. »

Lors d’un spectacle en 1966 au stade Olympia de Detroit, Pride a affronté le plus grand concert de sa carrière à ce stade. Il marchait vers quelques centaines de ballons dégonflés chaque nuit. Cette nuit, il marcherait vers des milliers de personnes.

« Voici ce que Jack et moi avons proposé, » dit Pride, « » Mesdames et messieurs, je me rends compte que c’est un peu unique avec moi qui monte sur scène en portant ce bronzage permanent. J’ai trois singles – je n’ai que dix minutes – J’en passe avec ceux que je vais peut-être faire une chanson de Hank Williams, mais je n’ai pas le temps de parler de pigmentation. ‘ »

«Et je l’ai frappé.

L’héritage dans la chanson

En 1967, Pride a chanté son chemin dans le top 10 des charts country avec « Just Between You and Me ». Et il ne s’est pas arrêté là.

De l’honnêteté du downhome sur « Tout ce que j’ai à vous offrir (c’est moi) » au chagrin d’amour sur « Is Anybody Goin » to San Antone « , son riche baryton et ses récits accueillants et sincères l’ont propulsé au sommet des charts country tout au long des années 1970. et des années 80.

Il a répertorié 29 chansons n ° 1, atteignant un sommet du succès commercial de la musique country réalisé par quelques artistes avant lui. Il était devenu l’artiste RCA le plus vendu depuis Elvis Presley.

« Tout comme un chanteur de musique country, Charley Pride est l’un des plus grands de tous les temps », a déclaré Rucker. « C’est une superstar, tout le monde sait qu’il est une icône. »

Et aucune chanson ne peut être associée à l’héritage de Pride plus que le hit « Kiss An Angel Good Morning », qui a passé cinq semaines au n ° 1 des charts country et a connu un succès pop.

« Je n’avais aucune idée qu’il ferait ce qu’il a fait », a déclaré Pride. «J’avais juste hâte d’entrer dans le studio pour faire ce bébé. C’est mon plus gros, jusqu’à présent.

Il attribue son succès au chant qui l’a conduit des terrains de baseball à la scène Grand Ole Opry.

« Chet Atkins, il a dit à Jack Clement qu’il n’avait jamais entendu une voix … juste coupé, quand j’ai commencé à chanter comme ça », a déclaré Pride. « Je suppose que c’est la richesse de la voix. »

Après avoir remporté le prix Artiste de l’année en 1971, Pride a remporté le prix du chanteur masculin de l’année des CMA Awards en 1973 et 1974 – le premier artiste à remporter des victoires consécutives dans la catégorie compétitive. Il rejoint le Grand Ole Opry en 1993 et, en 2000, entre au Country Music Hall of Fame.

À son apogée, certains appelaient Pride le Jackie Robinson de la musique country, mais le chemin des chanteurs country noirs après Pride ne serait pas suivi aussi rapidement que ceux des ligues majeures. Il a fallu aux gardiens du pays jusqu’en 2008 pour accueillir un autre artiste noir, Rucker, en tête des charts radio; les appels à la diversité dans les charts et aux positions de pouvoir de la musique country se poursuivent aujourd’hui.

