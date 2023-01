La légende de la Motown, Smokey Robinson, dévoile son premier album solo en près de 10 ans : “Je le dédie à vous tous”

Smokey Robinson est de retour et meilleur que jamais.

La légende de la Motown est sur le point de sortir son premier album solo en près d’une décennie. Il a annoncé vendredi que son album de neuf titres, “Gasms”, sortira le 28 avril.

Avec des succès populaires tels que “My Girl” et “The Way You Do the Things You Do” déjà à son actif, le roi de la Motown donne aux fans un aperçu de ce qui les attend avec son dernier single, “If We Don’t Have Each Autre”, disponible en streaming maintenant.

Robinson, 82 ans, s’est rendu sur son Twitter jeudi pour partager ses actualités musicales avec ses abonnés.

“Je suis tellement excitée de partager avec vous ma nouvelle musique qui sortira demain le 27 janvier !!! Revenez avec moi sur toutes les plateformes pour être le premier à en profiter !! Je vous aime TOUS !! A demain !” il a tweeté.

Robinson a inclus une vidéo en noir et blanc dans son message s’adressant à ses fans à propos de son nouveau morceau.

“Cela fait un moment que je n’ai pas sorti de nouvelle musique, et j’en suis vraiment excité”, a-t-il déclaré. “Je vous le dédie à tous.”

Au cours des neuf dernières années, Robinson s’est occupé de plusieurs projets.

En 2014, l’artiste légendaire s’est associé à des artistes comme Elton John, Mary J. Blige, John Legend et Steven Tyler pour un album collaboratif “Smokey and Friends”.

D’autres collaborations avec des artistes Motown partageant les mêmes idées comprenaient Marvin Gaye, les Temptations, Brenda Holloway et Mary Wells.

En 2017, Robinson a travaillé sur un disque de vacances, “Christmas Everyday”. Deux ans plus tard, il a co-écrit “Make It Better” avec le musicien Anderson Paak pour l’album “Ventura” de Paak.

Alors que Robinson a écrit plus de 4 000 chansons au cours de sa carrière, il porte plusieurs chapeaux en tant qu’artiste.

Robinson est un producteur de musique légendaire, un directeur de maison de disques, un auteur-compositeur et un musicien solo.

Il a été intronisé au Rock & Roll Hall of Fame en 1987.

Le lauréat d’un Grammy sera également bientôt honoré aux côtés de son collègue musicien de Motown, Berry Gordy, dans la catégorie “Personnes de l’année” lors de l’événement annuel MusiCares de la Recording Academy.

Ce sera la première fois que la cérémonie d’hommage rendra hommage à deux artistes. Joni Mitchell a été la “Personne de l’année” MusiCares en 2022.

La personne MusiCares de l’année est un prix d’excellence professionnelle présenté pour une combinaison de réalisations artistiques inspirantes et de philanthropie.

Le gala recueille des fonds pour les programmes de MusiCares, l’association caritative Recording Academy qui fournit des services de santé et de bien-être aux musiciens dans le besoin.

Les prestigieuses distinctions seront présentées à Los Angeles le 3 février.

