La légende de la Motown Lamont Dozier est décédé à 81 ans

Lamont Dozier, légendaire auteur-compositeur et producteur de Motown, est décédé lundi à 81 ans.

Le musicien né à Detroit a écrit et produit des succès populaires tels que “You Can’t Hurry Love” et “Heat Wave” tout en collaborant avec ses frères Brian et Eddie Holland dans les années 1960. L’équipe Holland-Dozier-Holland a créé des succès emblématiques pour des artistes comme The Supremes et Marvin Gaye.

Dozier est décédé “paisiblement” lundi à son domicile près de Scottsdale, en Arizona, selon un communiqué publié par sa famille. La cause du décès n’a pas été déterminée dans l’immédiat. Duke Fakir, un ami proche et le dernier membre survivant des Four Tops originaux, a qualifié Dozier de “gars beau et talentueux” avec un sens étrange de ce qui fonctionnait le mieux pour un groupe donné.

“J’aime appeler Holland-Dozier-Holland les ‘tailleurs de musique'”, a-t-il déclaré mardi lors d’un entretien téléphonique. “Ils pourraient prendre n’importe quel artiste, les appeler dans leur bureau, leur parler, les écouter et leur écrire une chanson top 10.”

Holland-Dozier-Holland a été intronisé au Songwriters Hall of Fame en 1988 et au Rock and Roll Hall of Fame deux ans plus tard. À lui seul, Dozier a eu un top 20 avec “Trying to Hold on to My Woman”. Il a également aidé à produire l’album “Sweet Passion” d’Aretha Franklin et a collaboré avec Eric Clapton. Il a également remporté des récompenses majeures pour avoir co-écrit “Two Hearts” de Phil Collins, en tête des charts, du film “Buster” de 1988, une ballade à mi-tempo de style Motown qui a remporté un Grammy et un Golden Globe et a reçu une nomination aux Oscars. .

L’Associated Press a contribué à ce rapport.