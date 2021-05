La légende de la MLB Alex Rodriguez et Marc Lore achètent les Minnesota Timberwolves et Minnesota Lynx | Nouvelles de la NBA

Les Timberwolves et Lynx du Minnesota ont confirmé leur vente vendredi au grand joueur de baseball Alex Rodriguez et à l’entrepreneur Marc Lore.

Les équipes de la NBA et de la WNBA ont déclaré dans un communiqué: «Glen Taylor a conclu un accord avec Marc Lore et Alex Rodriguez concernant la vente et la future propriété des Timberwolves et Lynx.

« La transaction sera conclue après l’approbation de la ligue, débutant la transition de propriété et un nouveau chapitre de Minnesota Timberwolves et Lynx basketball »,

Les équipes n’ont pas divulgué les conditions financières.

ESPN a rapporté que le prix d’achat est de 1,5 milliard de dollars et comprend les Iowa Wolves de la G-League et T-Wolves Gaming.

Image:

Les Timberwolves et Lynx du Minnesota entament un « nouveau chapitre » sous un nouveau propriétaire



Les équipes devraient être transférées à Lore et Rodriguez avant la saison NBA 2023-24, selon ESPN.

L’Athletic a rapporté qu’une des conditions de la vente était que les Timberwolves restent à Minneapolis.

Rodriguez a tenté l’année dernière d’acheter l’équipe de baseball des New York Mets avec l’ancienne fiancée Jennifer Lopez, et Lore faisait partie des autres partenaires de cette candidature.

Bloomberg a rapporté mercredi que Rodriguez et Lore s’associent également à une société de capital-risque.

Lore, un milliardaire originaire de New York, a démissionné de son poste de PDG de Walmart en janvier.

L’ancien entrepreneur a créé Jet.com (vendu à Walmart pour 3 milliards de dollars) et Diapers.com (vendu à Amazon pour 545 millions de dollars), entre autres entreprises.

Rodriguez, 45 ans, a été 14 fois All-Star et trois fois MVP au cours de ses 22 saisons avec les Mariners de Seattle, les Texas Rangers et les Yankees de New York.

Il se classe quatrième de tous les temps dans les circuits (696) et les points produits (2086).