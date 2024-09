La légende de la F1 Aston Martin espère réaliser ses ambitions de championnat

Si l’on additionne les titres de pilotes de Formule 1 de Michael Schumacher et Lewis Hamilton, on dépasse de peu les 13 titres de ce type que les voitures conçues par Adrian Newey ont accumulés au cours de sa longue liste de succès en Grand Prix. Et puis il y a les 12 titres de constructeurs qui viennent couronner le tout. Cela explique à lui seul la clameur entourant son départ de Red Bull et son arrivée imminente chez Aston Martin, annoncée aujourd’hui.

L’ajout d’un autre titre pour une quatrième équipe de F1 – le sixième de Newey au total après avoir débuté comme concepteur pour l’équipe Fittipaldi, après ses études d’aéronautique et d’astronautique à l’Université de Southampton – couronnerait sa carrière prestigieuse.

Newey rejoindra Aston avec le titre de Managing Technical Partner. Enrico Cardile a été embauché par l’équipe basée à Silverstone avec le titre de directeur technique. Newey quitte Red Bull, tandis que son ancien associé en aérodynamique chez Red Bull, Dan Fallows, est déjà directeur technique d’Aston.

Mais c’est ce titre qui est synonyme de Newey. Après avoir travaillé comme concepteur de voitures Indycars après son travail post-Fittipaldi en tant que concepteur de March F1, qui comprenait une expérience en tant qu’ingénieur de course qui allait lui être récompensée en harmonisant les efforts ultérieurs sur la production de voitures de F1, Newey a occupé son premier poste de directeur technique au sein de l’équipe naissante de Leyton House/March en 1990.

Au milieu de cette année-là, il rejoint Williams en tant que designer en chef (Patrick Head étant déjà directeur technique) après avoir été contraint de quitter son ancienne équipe ou d’accepter un rôle moins important. En 1997, il est directeur technique chez McLaren, avant de rejoindre Red Bull au même poste en 2006.

Tous ses titres en F1 ont été remportés avec ces trois équipes, celui de Red Bull survenant à deux périodes distinctes, au début des années 2010 et dans les années 2020. À Leyton House, l’équipe de conception comptait cinq ingénieurs, tandis que Williams en comptait entre 20 et 25.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une petite équipe, Newey devra s’adapter à travailler avec moins de personnel que chez Red Bull Photo de : Simon Galloway / Motorsport Images

Au cours de sa longue carrière, Newey a connu un « changement radical » : les progrès de la puissance de calcul et l’augmentation des budgets ont fait exploser la taille des équipes de F1. Chez Aston Martin, il travaillera au sein d’une équipe de plus de 700 personnes, ce qui est peu comparé aux plus de 1 000 employés de Mercedes, par exemple.

Non pas que les progrès informatiques aient complètement modifié les processus de Newey lui-même – son hypercar RB17 a commencé avec des croquis qu’il a dessinés pendant le confinement de Noël de 2020 dû au COVID-19.

Chez Aston, Newey aura l’occasion de réparer un tort rare dans sa carrière : son regret de ne pas avoir travaillé auparavant avec Fernando Alonso. Il avait eu l’occasion de faire de même avec Hamilton chez Ferrari à partir de 2025, après avoir quitté McLaren alors que son compatriote britannique n’était encore qu’un jeune pilote chez l’écurie.

Le moment de son arrivée est essentiel : sa date de début en mars 2025 signifie qu’il a encore le temps de contribuer à la conception de la voiture de l’équipe pour 2026. Cela signifie qu’il a le potentiel d’ajouter un cran de plus à sa liste impressionnante de réinitialisations des règles de la F1.

Newey « apprécie tout simplement beaucoup le défi » d’une nouvelle ère de règles pour les voitures de F1

Il a finalement ramené Williams au double succès du titre en 1996 et 1997 après avoir parfaitement compris les changements de règles concernant les ailes et le fond plat de 1995, puis sa conception McLaren de 1998 a été la leader de la catégorie du passage de la F1 à des voitures plus étroites.

À partir de 2009, Red Bull a complètement dominé les premières années des voitures à aérodynamisme supérieur du championnat (à l’exception de l’aberration du double diffuseur de 2009 elle-même), puis de mi-2022 à mi-2024, les conceptions de l’équipe étaient encore plus écrasantes dans la nouvelle ère de l’effet de sol.

Plus précisément, sur la RB18 2022 qui a donné naissance à une autre lignée de voitures illustres, Newey a dessiné son agencement de suspension avant à tige de traction et arrière à tige de poussée, ainsi que la carrosserie environnante de ces pièces. Mais il « apprécie tout simplement beaucoup le défi » d’une nouvelle ère de règles pour les voitures de F1.

En 2022, Newey travaillait comme directeur technique de Red Bull et, en plus des spécificités de la production de certaines zones automobiles, son influence se faisait sentir dans d’autres domaines critiques.

La connaissance de l’effet de sol de Newey a été cruciale pour le succès immédiat de Red Bull dans la nouvelle ère aérodynamique de la F1 Photo de : Red Bull Content Pool

Il a notamment dû remettre en question certaines décisions de conception et a également aidé Red Bull à éviter les pièges rencontrés par nombre de ses rivaux au début de l’ère des règles actuelles, comme ne pas se laisser séduire par les niveaux d’appui théoriques de pointe que d’autres approches de conception pourraient offrir, grâce à son expérience en début de carrière en conception d’effet de sol. Étant donné qu’il rejoint une équipe déjà remplie de personnel technique senior, cela sera probablement très utile pour Aston également.

On ne peut pas le dire avec certitude pour le moment, mais, compte tenu du moment où le départ de Newey de Red Bull a été annoncé lors du GP de Miami en 2024 et de la chute de l’équipe cette saison, il semble que son équipe, qui allait bientôt quitter Red Bull, ait raté cela. Chez McLaren, son autre ancienne équipe, on dit que l’équipe bénéficie exactement de ce genre de conseils de la part du nouveau designer en chef Rob Marshall, un autre récent départ de Red Bull.

Néanmoins, Aston reste un lieu d’atterrissage intéressant pour Newey.

Il rejoint une équipe obsédée par les apparences, tout simplement parce que son propriétaire a fait fortune en faisant exactement cela. C’est un piège potentiel étant donné que Newey a fini par détester les restrictions qu’une telle approche imposait au brillant Centre technologique de McLaren il y a 20 ans.

Aston termine actuellement la construction de sa nouvelle usine de Silverstone, où le propriétaire Lawrence Stroll aurait dépensé 135 000 £ en arbres pour bloquer ce qu’il considérait comme la vue inesthétique depuis son nouveau bureau, puis il n’a pas aimé les arbres et les a fait remplacer également.

Mais Newey est aussi un personnage têtu, calme et réservé. Une hiérarchie qui fonctionne bien est essentielle à sa façon de travailler. Il a quitté McLaren en détestant son ancien système de gestion matricielle, qui signifiait une structure « plate » avec plusieurs lignes hiérarchiques. Il a fini par avoir le sentiment que cela produisait une approche « par comité », alors qu’il était clairement indiqué aux journalistes de la F1 qu’il ne recevait pas le crédit approprié pour les récents succès de Red Bull.

Les nouvelles règles permettront-elles à Newey de rester suffisamment engagé pour être efficace avec Aston Martin ? Photo de : FIA

En fin de compte – et ce sera la clé pour qu’Aston découvre si son investissement de 30 millions de livres sterling par an se traduit par ce prochain chapitre brillant pour Newey – il doit être engagé par un défi aux règles de la F1 pour atteindre ses meilleurs niveaux.

C’est à quel point son travail est différent de celui qu’il a accompli au début de sa carrière dans des équipes beaucoup plus petites. Bien qu’il soit évident qu’en acceptant un nouveau défi – après avoir été peu impressionné par le scandale du comportement de Christian Horner au début de la saison 2024 (qui témoigne des principes de Newey) alors qu’il aurait pu quitter la F1 – il est prêt à relever un défi à long terme.

Mais compte tenu de ce qui s’est passé la dernière fois que les performances du moteur sont devenues le facteur de différenciation clé pour les voitures de F1 – au début de l’ère turbo hybride à partir de 2014 – il ne serait pas surprenant que Newey en ait à nouveau marre si cela se reproduit en 2026. Il est déjà connu pour être frustré par le fait que les règles aérodynamiques actives pour ces voitures soient créées pour compenser les déficiences apparentes initiales dans la façon dont les nouveaux moteurs délivrent leur puissance.

Newey a le pedigree qu’Aston désire. En gros, il devrait être la pièce manquante du projet d’Aston Martin pour atteindre la position de dominatrice de la F1 dont jouissent déjà beaucoup de ses autres équipes. Mais si cela n’arrive pas, de nombreuses histoires seront sûrement changées à jamais, en particulier celle d’Aston Martin.