La légende de la comédie télévisée s’apprête à s’inscrire à Strictly en tant que 15e star de l’émission

TV ENTERTAINER Les Dennis devrait être dévoilé demain en tant que dernière célébrité de la programmation 2023 de Strictly Come Dancing.

L’ancien animateur de Family Fortunes est en ligne pour couronner une semaine étincelante de révélations pour l’émission de la BBC.

Getty

Caractéristiques de Rex

Les, 69 ans, a été invité pour la première fois à participer au concours lorsqu’il a joué dans Coronation Street entre 2014 et 2016, mais a été contraint de refuser en raison de son rôle dans le feuilleton.

Mais loin du feuilleton, il a un CV riche et varié, y compris des passages en panto, alors les patrons pensent qu’il pourrait devenir un favori des téléspectateurs.

Quatorze noms ont été dévoilés et Les en fera quinze, tous prêts à relever l’un des défis les plus fastueux de la télévision.

Ailleurs se trouve la plus ancienne candidate de Strictly, Angela Rippon, 78 ans, qui a animé le prédécesseur de l’émission Come Dancing, ainsi que la présentatrice Angela Scanlon, 39 ans, et Nigel Harman de Casualty, 49 ans.

Les joue actuellement dans une production en tournée de la comédie musicale 42nd Street du West End, mais n’est pas étranger à la télé-réalité.

La star trois fois mariée a suscité la sympathie du public lorsque son mariage avec la juge britannique Got Talent, Amanda Holden, a échoué après qu’elle l’ait trompé avec l’acteur Neil Morrissey de Men Behaving Badly.

Lors de la scission en 2002, Dennis est apparu sur Celebrity Big Brother, mais a vécu ce qu’il a décrit plus tard comme « une crise émotionnelle à la télévision en direct » qui a eu un impact sur les offres de travail.

En 2005, il a rencontré sa femme Claire Nicholson, qui a 18 ans sa cadette, et ils sont parents d’une fille, Eleanor Grace, 15 ans, et d’un fils, Thomas Christopher, 12 ans.

Rex

Il a joué Michael Rodwell dans Corrie[/caption] Getty – Contributeur

Les était auparavant marié à Amanda Holden[/caption]