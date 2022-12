La légende de la comédie semble méconnaissable alors qu’il se transforme en Capitaine Crochet pour panto – pouvez-vous deviner qui ?

CET ancien présentateur de Channel 4 a laissé ses abonnés Instagram bouche bée.

Le comédien Jason Manford a montré son impressionnante transformation pour panto à l’Opéra de Manchester.

Rex

Une star de 8 chats sur 10 a fait ses débuts panto[/caption] Getty

Jason Manford joue dans les aventures pantomime de Peter Pan[/caption] INSTAGRAM

Il a endossé le rôle du Capitaine Crochet[/caption]

L’homme de 41 ans était censé faire ses débuts dans la pantomime en décembre 2020, en tant que Muddles in Sleeping Beauty.

Malheureusement, ses performances ont été annulées en raison de la pandémie de COVID et Jason a dû attendre deux ans avant de pouvoir monter sur scène.

La star de la comédie est depuis en tête d’affiche Les aventures de la pantomime de Peter Pan, qui fait suite à ce qui aurait pu se passer si Wendy était retournée à Neverland pour retrouver Peter Pan.

Ben Nickless, Ross Carpenter, Jessica Croll et Samara Casteallo de Britain’s Got Talent font également partie de la formation.

Pour sa première performance de panto, Jason a accepté de jouer le rôle de l’ignoble capitaine Crochet.

Et ses fans n’en croyaient pas leurs yeux lorsqu’il s’est montré dans sa tenue de pirate complète sur les réseaux sociaux.

Dans un article récent, Jason peut être vu dans les coulisses, profitant d’un temps d’arrêt avec un livre avant de retourner sous les projecteurs, arborant les boucles noires et le crochet légendaire du capitaine.

L’acteur a taquiné qu’il lui restait “4 pantos”

“Je sais que vous avez tous été super inquiets pour mon pied”, a-t-il d’abord légendé.

“Heureusement, après un scanner hier, on m’a dit qu’il ne s’agissait que d’une lésion nerveuse sur le dessus de mon pied et non d’une fracture ou de quelque chose de plus grave.”

“Comme j’ai la majeure partie de janvier et février, j’ai du temps pour me reposer et récupérer !”

La veille de Noël, Jason a fait savoir à ses abonnés Instagram qu’une de ses séances d’échauffement avant un spectacle avait horriblement mal tourné.

« Quel mur ! Je suis allé sur mon pied pendant l’échauffement ! Oh ! Bien mal”, a-t-il ensuite écrit, avant d’ajouter : “Heureusement, les pirates boitent généralement, n’est-ce pas ?!”

Malgré sa petite blessure, Jason a été félicité pour sa performance en tant que capitaine Crochet.

“J’ai regardé le panto il y a 2 jours…..vous l’avez absolument tué !!”, a commenté un fan.

« Toute ma famille pleurait de rire !! Merci d’avoir persévéré et d’avoir fait de ce panto le meilleur à ce jour !! »

Un autre a fait écho: «Fab panto hier soir. Je ne savais pas que tu avais un problème avec ton pied. Tu as une superbe voix. Enchanté de vous rencontrer.”

Pendant ce temps, d’autres ont sympathisé avec la star.

“C’est bon d’entendre que ce n’est pas cassé, tu mérites une pause bien méritée Jase”, a répondu un utilisateur d’Instagram.

“Je suis tombé le lendemain de Noël et j’ai du mal à marcher depuis, je ressens votre douleur”, a ajouté un autre.

La star de 8 chats sur 10 a récemment fait partie de Britain Get Singing qui a été diffusé la veille de Noël sur ITV.

Il a été vu aux côtés d’Adam Lambert, Will.i.am et Alesha Dixon.

INSTAGRAM