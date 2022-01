La légende de la comédie Barry Cryer a demandé que ce message hilarant soit lu lors des funérailles et il a laissé les fans pleurer de rire

LA mort de Barry Cryer à l’âge de 86 ans a laissé le monde de la comédie en deuil – mais comme toujours, il aura le dernier mot.

Il y a plusieurs années, le légendaire comique dont la carrière a duré six décennies a révélé qu’il avait planifié ses propres funérailles humanistes avec une épitaphe typiquement pleine d’esprit.

Rex

Hier, dans une déclaration émouvante, sa famille a confirmé que Barry était décédé à l’hôpital de Northwick Park[/caption] Rex

Au cours des années 70, a accueilli le jeu de société britannique des années 70 Jokers Wild qui a été réalisé par ITV Yorkshire TV[/caption] Rex

Chaque semaine, deux équipes de trois comédiens jouaient chacune pour des points en racontant des blagues sur un certain sujet[/caption]

Il a déclaré: « Je vais apparaître sur un écran en disant: » Je sais où vous allez tous plus tard – le pub! Mais je pars boire un verre avec Eric Morecambe et Tommy Cooper’. Je veux que mes cendres soient dispersées dans le jardin de mon pub local.

C’est une fin appropriée pour le génie de la comédie de l’âge d’or des gags, qui a écrit pour Morecambe et Wise, les Two Ronnies, Jack Benny, Bob Hope et Bruce Forsyth, parmi tant d’autres.

Pour les auditeurs de Radio 4, il était le habitué vif d’esprit et avunculaire de l’émission humoristique I’m Sorry I Haven’t A Clue, manquant à peine un épisode de 1972 à sa dernière apparition l’année dernière.

Hier, dans une déclaration émouvante, sa famille a confirmé que Barry était décédé mardi à l’hôpital de Northwick Park, près de son domicile de Middlesex.

Plaisantant jusqu’au bout, il avait eu le personnel dans les points de suture avec un bâillon effronté à propos de l’archevêque de Cantorbéry, ont-ils révélé.

La famille a rendu hommage au « mari aimant » de Terry, sa femme depuis 60 ans, et au « gentil père » des enfants Tony, Dave, Jack et Bob, ainsi qu’au grand-père de sept petits-enfants et à l’arrière-grand-père d’un.

Bien qu’il détestait le terme «trésor national» – disant que cela lui donnait l’impression d’avoir été déterré – Barry était un ami et un mentor pour de nombreux acteurs de l’industrie du divertissement, téléphonant fréquemment aux noms de son petit livre noir pour leur dire un plaisanter.





Hier, une foule de grands noms lui ont rendu hommage, Stephen Fry l’appelant « l’un des plus grands absolus de la comédie britannique, un écrivain et interprète glorieux, magnifique, hilarant et doué qui chevauchait toutes les traditions de la bande dessinée. Universellement aimé.

Jack Dee, animateur de I’m Sorry I Haven’t A Clue, a tweeté : « La comédie britannique vient de perdre son plus grand conservateur et archiviste.

« Les pensées vont à Terry et à toute sa famille. RIP Baz.

Sandi Toksvig a déclaré: « Je l’aimais au-delà de toute mesure », ajoutant: « Je doute qu’il repose en paix. S’il y a un public au paradis, Barry jouera pour eux.

Malgré une brillante carrière qui l’a vu devenir l’un des plus grands noms de la comédie télévisée et radiophonique, Barry est resté l’une des figures les plus terre-à-terre du divertissement.

Il n’a jamais quitté la maison de Middlesex qu’il a achetée peu de temps après avoir épousé le chanteur et danseur du West End Terry en 1962.

L’un des grands noms de la comédie britannique, un écrivain et interprète glorieux, magnifique, hilarant et doué qui a chevauché toutes les traditions de la bande dessinée. Universellement aimé

Stephen Fry

Né à Leeds, il a subi une tragédie à l’âge de cinq ans lorsque son père Carl est décédé d’une méningite – un fait qu’il a appris de manière brutale.

« Ma mère m’a dit qu’il était malade à l’hôpital, mais il était en fait mort », a-t-il dit un jour au Daily Mail.

« J’ai découvert quand un enfant de mon école à Leeds a dit: » Ton père est mort « – et je l’ai frappé. »

Barry a déclaré que son plus grand regret était de ne pas connaître son père, que sa mère Jean mentionnait rarement.

Il a ajouté: « Je n’ai qu’un ou deux souvenirs de lui, comme nous construisant un modèle d’avion Airfix, que j’ai piloté directement dans le feu. »

Document Canal 4

Il a souvent préféré travailler en partenariat, formant à plusieurs reprises des équipes de rédaction avec Tim Brooke-Taylor, Willie Rushton et John Junkin.[/caption] Rex

Né à Leeds, il a subi une tragédie à l’âge de cinq ans lorsque son père Carl est décédé d’une méningite[/caption]

Barry, un ancien élève de la Leeds Grammar School, a abandonné l’université lorsqu’un agent l’a vu faire des blagues dans une revue étudiante et il a décroché son premier concert, dans l’émission de variétés The Good Old Days au Leeds City Varieties Theatre.

Mais une bataille constante contre l’eczéma chronique, qui l’a vu hospitalisé 12 fois en huit ans, a signifié qu’il a été limogé de la série, et il s’est tourné vers l’écriture comique plutôt que vers la scène.

Il a mis son rétablissement de l’état de peau débilitant à la rencontre de sa future épouse Terry dans une boîte de nuit de Piccadilly en 1960.

« J’ai été séduit dès que je l’ai aperçue pour la première fois », a-t-il déclaré au magazine Reader’s Digest.

Il souffrait d’un intense accès d’eczéma à l’époque et a ajouté : « Quand Terry m’a rencontré pour la première fois, j’avais des lunettes noires et un manteau boutonné jusqu’au menton.

« Elle s’est dit : ‘Oh mon Dieu ! Qui est celui-ci? Il a l’air un peu bizarre’.

«Mais je n’étais à l’hôpital qu’une fois de plus après l’avoir rencontrée. Pas une coïncidence, je pense.

L’un des premiers concerts d’écriture de Barry était pour l’artiste et imitatrice Danny La Rue, et c’est dans le club londonien de La Rue qu’une rencontre en 1963 avec l’animateur de télévision et satiriste David Frost a changé sa vie.

J’apparaîtrai sur un écran en disant: « Je sais où vous allez tous plus tard – le pub! » Mais je pars boire un verre avec Eric Morecambe et Tommy Cooper’. Je veux que mes cendres soient dispersées dans le jardin de mon pub local.

Barry Cryer

Barry a déclaré: «J’étais avec Ronnie Corbett et David nous a demandé de travailler sur (son émission) The Frost Report. J’ai été catapulté à écrire à temps plein pour la télévision.

Les co-scénaristes de Barry dans l’émission comprenaient les futures stars de Monty Python John Cleese et Graham Chapman, et il a ensuite fourni du matériel à plusieurs de ses collègues comédiens, notamment Les Dawson, Tommy Cooper, Spike Milligan et Frankie Howerd, ainsi que DJ Kenny. Everett.

Il a souvent préféré travailler en partenariat, formant à plusieurs reprises des équipes de rédaction avec Tim Brooke-Taylor, Willie Rushton et John Junkin – avec qui il a travaillé sur les légendaires émissions de Morecambe et Wise Christmas. Il a également eu une longue amitié avec le co-scénariste d’Everett Ray Cameron – le père de Michael McIntyre – qui s’est suicidé à 57 ans.

Tout en travaillant dans les coulisses, Barry a satisfait son besoin de se produire avec un travail radiophonique approfondi, y compris l’émission de sketchs Hello Cheeky et I’m Sorry I Haven’t A Clue, et des tournées dans des spectacles sur scène tels que Two Old Farts In The Night, avec Willie Rushton et son émission solo That Reminds Me.

De 1969 à 1974, il a animé le jeu de panel de comédie ITV Jokers Wild, et plus récemment, il s’est livré à son amour des gags classiques avec l’émission Sky TV Comedy Legends.

Peu importe la taille de son nom, Barry était un mentor généreux pour les artistes prometteurs.

Je lui ai écrit à mes débuts dans le stand-up en 1986. À ma grande surprise, il m’a téléphoné chez moi et m’a adressé de nombreux mots d’encouragement. Top mec.

Dave Ainsworth

Dans un tweet résumant sa gentillesse, le comédien Dave Ainsworth a écrit : « RIP Barry Cryer. Je lui ai écrit quand je me suis lancé dans le stand-up en 1986.

« À ma grande surprise, il m’a téléphoné à la maison et m’a donné de nombreux mots d’encouragement. Le meilleur mec.

Barry a vécu selon la devise « Ne perdez jamais le contact avec Silly », qu’il a empruntée à son grand héros, le trompettiste de jazz Humphrey Lyttelton – l’hôte original de I’m Sorry I Haven’t A Clue – et il l’a respectée dans tout ce qu’il a fait. fait.

Homme de famille dévoué, il a déclaré que le moment le plus heureux de sa vie était la naissance de son premier fils, Tony, aujourd’hui âgé de 48 ans.

Dans une récente interview, Barry a déclaré: «Nous avons eu une petite famille à faire chez nous l’autre week-end.

« Il y avait 15 personnes dans la salle et j’ai adoré. Les rires et le bruit de votre propre famille sont une joie.

Dans leur hommage touchant rendu public hier, sa famille a écrit : « Papa était un scénariste et comédien de talent dans une cuvée particulièrement dorée.

« Soit dit en passant, il n’a jamais vraiment aimé les termes ‘comédien’ ou ‘humoriste’, préférant à la place ‘hack’ et ‘entertainer’. . . Il était, selon ses mots, arrogant dans son humilité.

Ils ont ajouté: « Il avait un talent pour l’amitié (comme en témoigneront tous ceux qui ont encore un téléphone fixe) et un génie pour mettre les gens à l’aise.

« Oh oui. Et il a fait rire les gens. Beaucoup. Depuis de nombreuses années. »

Aujourd’hui, pour ceux qui connaissaient et aimaient Barry, ou simplement l’aimaient, il y aura des larmes – mais pas sans beaucoup de rires.

Il n’aurait pas voulu qu’il en soit autrement.

Pennsylvanie

Barry, un ancien élève de la Leeds Grammar School, a abandonné l’université lorsqu’un agent l’a vu faire des blagues dans une revue étudiante[/caption] Bbc

Il n’a jamais quitté la maison de Middlesex qu’il a achetée peu de temps après avoir épousé le chanteur et danseur du West End Terry en 1962.[/caption]