Le redoutable Mike Tyson s’adoucit avec l’âge. Ses dernières bouffonneries en sont la preuve puisque le boxeur légendaire a été vu danser habillé en bourdon lors d’un talk-show américain récemment.

Tyson est apparu sur le Jimmy Kimmel Show où il a dansé avec la personnalité de la télévision Guillermo Rodriguez et a ensuite partagé une vidéo de lui-même dans le costume d’abeille sur son compte Instagram qu’il a intelligemment sous-titré, « ce n’est pas votre beeznuss » tout en chantant « Je me sens belle ».

Le clip est rapidement devenu viral avec plus de 8 lakh likes et plus de 22 000 commentaires.

Regardez-le ci-dessous :

À 20 ans, Tyson est devenu le plus jeune champion du monde de boxe poids lourd en 1986, se taillant une carrière bien remplie. Après avoir pris sa retraite en 2005, il s’est aventuré dans la prise de parole en public et a bâti une entreprise de cannabis prospère.

En novembre 2020, le joueur de 55 ans est revenu sur le ring lors d’un combat d’exhibition avec Roy Jones Jr, le combat se terminant par un match nul après huit rounds.

La personnalité populaire des médias sociaux, Jake Paul, qui est devenu un boxeur professionnel, a essayé de se préparer un combat avec Tyson, une perspective que la légende n’a pas prise au sérieux mais pense que cela pourrait être « vraiment intéressant ».

« Je n’ai jamais pris cela très au sérieux, mais cela pourrait être vraiment intéressant », a déclaré Tyson à Jimmy Kimmel. « Il est assez habile oui, je vais le lui donner, il est assez habile parce qu’il continue de gagner. Même s’il se bat contre des gars que vous ne pensez pas être des combattants assez bons, ils devraient pouvoir le battre, mais ils ne le peuvent pas.

« Alors il bat des gens qu’il ne devrait vraiment pas battre, nous devons lui donner ce crédit. Il bat des gens qu’il ne devrait pas vraiment battre et il fait du bien », a-t-il ajouté.

À son crédit, Jake a un dossier de 5-0 et pense que malgré l’énorme différence d’âge, Tyson « a toujours l’air fort, rapide et très capable et peut évidemment encore prendre un coup de poing ».

