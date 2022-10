La légende de la boxe MC Mary Kom espère faire un retour

La légendaire boxeuse indienne MC Mary Kom est peut-être sur la voie de la guérison, mais l’athlète as a clairement indiqué qu’elle n’était pas d’humeur à «prendre sa retraite» et qu’elle ferait sûrement son retour.

La sextuple championne du monde de boxe a subi une intervention chirurgicale pour une blessure au ligament croisé antérieur (LCA) et se prépare actuellement à affronter le terrain dès qu’elle sera complètement rétablie.

Jeux nationaux : La gymnaste devenue plongeuse Medhali Redkar remporte l’or en plongeon

“Je ne veux pas du tout prendre ma retraite, à cause de la limite d’âge, je n’ai pas pu jouer. Je veux faire un retour, j’ai ce cran. Tant de gens m’aiment et me soutiennent. Pourquoi je ne devrais pas faire un retour, je ferai un retour », a déclaré la boxeuse vedette Mary Kom aux journalistes vendredi.

« Au moins avant la retraite, je veux à nouveau faire quelque chose pour le pays. Selon le calendrier, je planifierai et penserai à quelle compétition je devrais jouer. Je veux participer à une compétition majeure », a-t-elle ajouté.

A lire aussi : B Sai Praneeth veut à nouveau entrer dans le Top 25

Plus tôt cette année, Mary Kom a été exclue des Jeux du Commonwealth de Birmingham en raison d’une blessure au genou.

Mary Kom, médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Londres, a informé qu’elle avait commencé son entraînement et qu’elle suivrait un “entraînement spécial” une fois en pleine forme.

“J’ai commencé ma rééducation et mon entraînement en force, et je vois des progrès en moi-même. Je ferai un entraînement spécial quand j’aurai complètement récupéré. Je ferai de mon mieux pour revenir », a déclaré Mary Kom.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici