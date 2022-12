La légende de la boxe Jones Jr mène les manifestations olympiques

L’icône du ring a affirmé qu’il n’y avait “pas de Jeux olympiques sans boxe”

L’ancien grand livre pour livre Roy Jones Jr a dirigé un groupe de protestation qui portait des T-shirts et des banderoles avec des slogans tels que “pas de boxe sans IBA” et “pas d’olympiades sans boxe” alors que la réunion de la commission exécutive du Comité international olympique (CIO) a débuté lundi à la Maison olympique de Lasaunne, en Suisse.

L’Association internationale de boxe (IBA), également basée à Lausanne, a été dépouillée de la reconnaissance du CIO en juin 2019 et a été invitée à procéder à des réformes en raison des inquiétudes concernant le pouvoir de son président russe Umar Kremlev et d’une prétendue dépendance financière vis-à-vis du géant gazier russe. Gazprom.

L’autorité de la boxe ne sera pas impliquée dans le sport aux Jeux olympiques de Paris 2024, et la boxe a également été exclue du programme initial des Jeux de Los Angeles 2028, contre lesquels les manifestants se disputaient.

Privé d’une médaille d’or à Séoul 1988 lors de la défaite d’une finale controversée des poids moyens légers face au boxeur local Park Hi-Sun, la légende des années 90 Jones est ambassadrice de l’IBA et est arrivée à la manifestation dans un véhicule qui arborait des messages similaires aux bannières et T- chemises.

Jones a été rejoint par l’entraîneur-chef italien de l’équipe olympique de boxe de Malte et environ 80 athlètes et entraîneurs de toute l’Europe au plus fort de la manifestation. Il a révélé qu’il est “plus confiant” de l’IBA et des perspectives d’avenir de la boxe aux Jeux olympiques après avoir personnellement discuté avec le CIO.

“On dirait que le CIO veut vraiment garder la boxe ainsi que l’IBA, donc je pense que tout ira bien”, a-t-il déclaré à Inside the Games, tout en affirmant que le président Kremlev est le “la meilleure personne pour le poste en ce moment.”

“Il a nettoyé IBA, et c’est pourquoi il a changé le nom [from AIBA]”, Jones Jr a affirmé. “Il l’a complètement nettoyé.”

«Il a essayé de le faire en aidant les athlètes plus qu’autre chose, et tant que nous gardons cela intact, je pense que tout ira bien.

“Si nous nous serrons les coudes, que nous avons une opinion neutre et que nous faisons de notre mieux pour les athlètes, je pense que tout ira bien.”

Jones a expliqué que le problème dans le passé était qu’il y avait “Tant d’autres activités illégales en cours et tellement de choses corrompues que cela ne fonctionnait pas”.

“Il est venu et l’a changé, donc IBA est totalement différent, pas aussi corrompu qu’il l’était,” il a ajouté de Kremlev.

“Il avait des problèmes de financement et tout le reste, il a résolu tous ces problèmes que l’AIBA avait, et il a changé [the name] à IBA parce qu’il aurait dû le faire.

Jones a dit que Kremlev “ne mérite pas de porter cette mauvaise réputation, parce qu’il n’a pas fait ça” comme maintenant, “sous un nouveau gouvernement”l’IBA et la boxe “ont vu une situation complètement différente.”

“Il a donné aux enfants une chance et des opportunités, qui n’avaient pas d’opportunités auparavant, et c’est ce que devrait être la boxe.”

L’IBA a déclaré avoir reconnu et donné “sa gratitude aux boxeurs et entraîneurs de six pays qui ont participé à une manifestation pacifique devant le siège du CIO à Lausanne”, tandis que Jones et les autres participants ont été félicités pour leur “actions courageuses de soutien [for] athlètes, le sport de la boxe et notre organisation.

Le CIO a également reconnu la manifestation et entendu les préoccupations des manifestants, comme l’a confirmé le porte-parole Mark Adams.

“Nous avons fait descendre une équipe et je crois qu’ils ont même été invités dans les bureaux et nous avons eu une discussion, une discussion très constructive”, dit Adams. “Nous avons entendu ce qu’ils avaient à dire.”

Adams a confirmé le sujet de l’IBA et son avenir devrait former un “une grande partie de la conversation” lors de la réunion de la commission exécutive du CIO, mais a souligné qu’il n’avait pas « tiré aucune conclusion » et n’avait rien à signaler après le premier jour.