La légende de la boxe est sur le point de signer un gros contrat pour apparaître dans Dancing On Ice

Le BOXEUR Ricky Hatton est sur le point de signer un accord pour apparaître dans Dancing On Ice.

L’ancien champion du monde, 44 ans, se prépare à commencer l’entraînement pour l’émission ITV, diffusée en janvier.

Getty

Ricky Hatton se prépare à commencer l’entraînement pour Dancing On Ice[/caption]

Une source a déclaré : « Ricky a un énorme succès et sera un succès auprès des téléspectateurs. Il n’a aucune peur.

Le sportif de Manchester a pris sa retraite en 2011 avant qu’une autre défaite lors de son combat de retour ne l’amène à se retirer définitivement du sport.

Ricky, père de trois enfants et grand-père, a sombré dans la dépression, la consommation d’alcool et de drogues, et s’est éloigné de sa famille.

S’exprimant dans le documentaire, il a déclaré : « Les drogues semblaient être un remplacement. Si vous êtes dans une mauvaise situation, cela vous donne une fausse lecture.

« J’en ai gardé une grande partie cachée. Je m’en fichais. Je ne voulais tout simplement pas vivre. Mais j’en ai fini avec toutes ces conneries. Je veux juste être heureux avec ma famille maintenant. Trop de mauvais moments. Assez, c’est assez.

Hannah Spearritt, ancienne chanteuse du S Club 7, 42 ans, s’est également inscrite.

Holly Willoughby animera, et Stephen Mulhern remplacerait Phillip Schofield en tant que co-présentateur.