La légende de la boxe Canelo Alvarez s’excuse pour la rage du maillot Messi-Mexico

Le boxeur mexicain Saul “Canelo” Alvarez a présenté ses excuses à Lionel Messi après qu’Alvarez ait appelé le capitaine argentin pour avoir poussé un maillot mexicain sur le sol du vestiaire après la victoire 2-0 de l’Argentine en Coupe du monde contre ses rivaux de la CONCACAF samedi.

“Ces derniers jours, je me suis laissé emporter par la passion et l’amour que j’ai pour mon pays et j’ai fait des commentaires déplacés”, a-t-il ajouté. Alvarez posté sur Twitter mercredi.

“Je veux m’excuser auprès de Messi et de tout le peuple argentin. Chaque jour, nous apprenons quelque chose de nouveau et cette fois, c’était mon tour.”

Alvarez, qui a remporté des championnats du monde dans quatre catégories de poids tout au long de sa carrière, a estimé que les actions de Messi étaient intentionnelles et a tweeté à ses 2,2 millions de followers :

“Avez-vous vu Messi nettoyer le sol avec notre maillot et drapeau ????

“Il ferait mieux de prier Dieu pour que je ne le trouve pas !! Tout comme je respecte l’Argentine, il doit respecter le Mexique !” Je ne parle pas du pays dans son ensemble, juste des taureaux — que Messi a fait .”

De nombreux fans du monde entier ont rapidement souligné que Messi ne retirait ses bottes que lorsqu’il avait accidentellement touché le maillot du Mexique.

Le milieu de terrain mexicain Andres Guardado, qui dispute sa cinquième Coupe du monde, était auparavant venu à la défense de Messi. “C’est un accord avec les accessoires : quand vous laissez tout en sueur sur le sol, tout est à laver”, a déclaré Guardado aux journalistes.

“J’ai eu la chance et le privilège d’affronter Messi pendant de nombreuses années en Espagne … Je connais la personne qu’il est. Malheureusement, peut-être que Canelo ne comprend pas ce que c’est que d’être dans un vestiaire.”

Canelo, cependant, a défendu sa demande et a ajouté :

“A partir du moment où le maillot du Mexique est par terre, c’est déjà une insulte.”

A quoi l’ancien attaquant argentin Sergio Aguero a répondu :

“Monsieur Canelo, ne cherchez pas d’excuses ou de problèmes, vous ne connaissez sûrement pas le football et ce qui se passe dans un vestiaire”, Aguero a déclaré sur Twitter.

“Les maillots sont toujours par terre après les matchs à cause de la transpiration et puis si vous voyez bien, il fait le mouvement pour retirer la chaussure et la frappe accidentellement.”

Le Mexique disputait un match incontournable lors de son dernier match du Groupe C contre l’Arabie saoudite mercredi.