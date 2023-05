La légende de la BBC remporte une autre série télévisée de premier plan au milieu des craintes qu’elle ne soit plus diffusée pour de bon

Les émissions de COOKERY semblent tomber plus à plat qu’une crêpe ces jours-ci, avec des chaînes qui suppriment les formats gastronomiques à droite, à gauche et au centre.

Mais Dame Mary Berry va à contre-courant de la tendance.

Je peux révéler que la reine de la cuisine octogénaire servira un nouveau spectacle pour BBC Two et un livre d’accompagnement cet automne.

Le programme, intitulé Mary Berry Makes It Easy, met fin à un sort hors des ondes pour la télé préférée suite à la décision de mettre fin à son émission de défi Britain’s Best Home Cook en septembre dernier.

Cela a laissé le cuisinier préféré du pays sans émission sur BBC One pour la première fois en une décennie.

Une source télévisée a déclaré: « Makes It Easy est un retour triomphal pour Mary après six mois d’absence et elle est occupée à filmer le nouveau programme en ce moment.

« Comme son nom l’indique, il la voit partager des recettes simples et réalisables.

« Au cours de six épisodes, Mary sera rejointe par des visages familiers du monde de la télévision qui ont tous leur propre dilemme culinaire.

« Elle partagera les astuces et les raccourcis qu’elle a appris au fil des ans.

«Cela incitera ses invités à être plus audacieux dans leurs propres cuisines et, bien sûr, cela s’étendra, espérons-le, aux téléspectateurs à la maison.

« C’est Mary à son meilleur, pas de format ou de concept trop compliqué, juste une cuisine simple pour un nouveau spectacle charmant. »

C’est une bonne nouvelle pour le genre, car ce mois-ci, j’ai révélé qu’un certain nombre de nouvelles émissions avaient été abandonnées après une seule série.

Les meilleurs plats à emporter britanniques de Sara Cox ne reviendront pas pour une seconde fois sur BBC Two.

De plus, il n’y aura pas de nouvelles portions de Bad Chefs d’ITV et Next Level Chef de Gordon Ramsay a été abandonné après une série.

Un initié de la télévision a ajouté: « Alors que la récente série d’annulations pourrait suggérer que la Grande-Bretagne n’est plus amoureuse de la nourriture, tout le monde est convaincu que le nouveau festin de Mary les tentera. »

Nul doute que ce sera vraiment succulent.

ÉQUIPE D’ANGLETERRE POUR MEADOWS

SHANE Meadows a révélé qu’il était toujours en contact avec le casting de This Is England – près de deux décennies plus tard.

Il était à la tête du film culte de 2006 et de la série télévisée qui a suivi, qui a fait connaître des acteurs tels que Stephen Graham et Vicky McClure.

Le réalisateur a déclaré: «Le casting de This Is England est un vrai gang. Ils étaient enfants quand nous avons fait le film.

« Maintenant, je vais à leurs mariages et aux baptêmes de leurs enfants. La connexion n’a pas disparu. Espérons que cela durera toute une vie.

La nouvelle émission de Shane, The Gallows Pole, commence mercredi sur BBC Two. C’est un drame d’époque mais il dit qu’il a de forts parallèles avec aujourd’hui.

Il a ajouté: «Cela se déroule dans les années 1760 mais semble trop pertinent.

« Les communautés ont été oubliées, les gens luttaient sur le pain, poussés à faire des choses désespérées. »

APPLE TV+ a publié la nouvelle bande-annonce palpitante de sa prochaine série, Hijack, avec Idris Elba.

Il joue un négociateur dans un avion qui, comme son nom l’indique, est détourné en plein vol.

Cela ressemble à un spectacle épique dans lequel notre héros s’appuie sur son cerveau plutôt que sur ses muscles. Sortie le 28 juin.

JULIA : JE SERAIS SUPER À LA TÉLÉ

Les adaptations de la BBC des histoires pour enfants de Julia Donaldson sont un joyau dans le programme télévisé festif.

Et maintenant, l’écrivain des favoris des enfants, dont The Gruffalo et Superworm, envisage un rôle principal dans le prochain.

Elle a déclaré: « J’ai longtemps voulu jouer un personnage dans des adaptations de mes histoires, mais cela ne m’a jamais été demandé.

« Mais j’ai enregistré des versions audio de mes livres et j’aime jouer. »

La Beeb a annoncé que le prochain livre d’elle et d’Axel Scheffler à être télévisé pour Noël sera Tabby McTat.

L’histoire – à propos d’un moggy qui fait face à un avenir incertain après que son propriétaire de musicien ambulant s’est cassé la jambe – mettra en vedette les voix de Rob Brydon, de l’actrice de The Larkins Joanna Scanlan et de l’ancienne star de Doctor Who Jodie Whittaker.

ROSE CHANGE

DEPUIS qu’elle a remporté Strictly Come Dancing, Rose Ayling-Ellis est devenue une championne de la progression.

Nous la verrons ensuite dans un documentaire de la BBC intitulé Signs For Change, qui examinera les défis auxquels sont confrontées les personnes sourdes.

Mais le travail ne s’est pas arrêté là.

Rose, qui est sourde de naissance, m’a dit : « J’ai maintenant rejoint le Writers’ Access Group pour trouver plus d’écrivains handicapés.

« Nous ne pouvons pas seulement avoir une personne handicapée à l’écran, nous avons aussi besoin d’elle derrière l’écran.

« Je viens de finir de faire Signs For Change, alors j’ai fait le tour du Royaume-Uni pour rencontrer beaucoup de gens.

« Il y avait une mère qui a découvert que son enfant était sourd en même temps que j’ai commencé Strictly, et c’était fou.

« Elle m’a dit à quel point cela avait eu un impact sur elle, et cela m’a ému – j’ai pensé wow.

« Je ne pensais pas que m’amuser à la télévision aurait autant d’effet sur la vie des gens. »

Bravo, Rose.

La série DATING I Kissed A Boy est sur le point de changer avec l’arrivée de deux nouveaux célibataires.

La star de l’école britannique Jake participera cette semaine à l’émission BBC Three aux côtés de Matty.

Le passionné de durabilité veut retrouver l’amour après une séparation avec le chanteur de l’Union J George Shelley.