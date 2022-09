La légende de Karaté Kid méconnaissable à 60 ans alors qu’il pose avec sa superbe fille

Une star de KARATE Kid est méconnaissable après avoir récemment posé avec sa fille adulte sur le tapis rouge.

Ralph Macchio a laissé les fans stupéfaits après qu’il soit récemment sorti avec sa magnifique fille.

Pat Morita et Ralph Macchio dans une scène du film 'The Karate Kid', 1984

Ralph est sorti sur le tapis rouge à New York avec sa fille Julia pour la première de Hocus Pocus 2

L’homme de 60 ans est surtout connu pour son travail sur les quatre films de Karaté Kid et la série télévisée dérivée Cobra Kai.

Le premier de la quadrilogie est sorti en 1984 et mettait en vedette un jeune Ralph qui jouait le rôle de Daniel LaRusso.

Après avoir été sauté par d’autres enfants, La Russo a rencontré M. Miyagi – un maître de karaté qui lui a enseigné les arts martiaux.

Maintenant, près de 40 ans après la sortie originale de la franchise, l’acteur est méconnaissable.

Il a foulé le tapis rouge avec sa belle fille Julia Macchio pour la première de Hocus Pocus 2.





La trentenaire a suivi les traces de son père et est également actrice, ayant joué dans les séries télévisées Cobra Kai et Girl Most Likely (2012).

Elle portait une robe de style PVC qui couvrait son cou et ses bras alors qu’elle posait avec son père.

Ralph a enfilé une veste blazer bleu marine avec une chemise grise en dessous et un pantalon de costume noir pour accompagner.

Le film emblématique de Disney Hocus Pocus fait un retour avec sa distribution originale après 29 ans depuis le premier opus.

Il présente trois sorcières qui ont été exécutées au 17ème siècle mais sont réveillées et font des ravages.

Sarah-Jessica Parker, Bette Midler et Kathy Najimy ont toutes repris leurs rôles pour la suite.

Ralph portait une veste blazer bleu marine avec une chemise grise en dessous et un pantalon de costume noir pour accompagner