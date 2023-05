La légende de I’m A Celebrity révèle qu’ils ont décroché un rôle au cinéma aux côtés d’une icône de la liste A et d’une superstar de la chanson

La légende de I’M A Celebrity Boy George a décroché un rôle au cinéma aux côtés de l’actrice oscarisée Diane Keaton et de la chanteuse britannique Lulu.

Le colosse de la pop a un rôle dans un nouveau film Sky jouant lui-même, appelé Arthur’s Whisky.

Il jouera aux côtés de Diane Keaton, Lulu et Patricia Hodge[/caption]

George, 61 ans, a publié une photo des grandes dames Diane, 77 ans, Lulu, 74 ans, et la star de Miranda Patricia Hodge, 76 ans, sur Insatgram alors qu’il annonçait son camée.

Il l’a légendé: « Regardez-moi dans ce film amusant #arthurswhisky @skytv avec Diane Keaton, Lulu, Patricia Hodge et Lawrence Chaney. Marquez vous vous-même! Mdr! Je joue Boy George. C’était très difficile! Té hé ! »

Un fan a plaisanté sous sa photo: « Est-ce que tu es au milieu, bébé? » faisant référence à la chanteuse écossaise Lulu dans son bonnet pompon.

Diane, dont la carrière s’étend sur plus de deux décennies, est devenue célèbre dans Le Parrain.

Lulu est connue pour son énorme carrière pop avec des succès tels que Shout et sa chanson Eurovision Boom Bang-a-Bang.

Lulu a également figuré sur le classique Relight My Fire de Take That en 1993, qui a présenté sa voix distinctive à une nouvelle génération.

Elle est ensuite devenue une superstar avec sa performance primée aux Oscars en tant qu’Annie Hall.

La star du Culture Club, George, a récemment participé à I’m A Celebrity, où il a menacé de démissionner après des affrontements avec l’équipage.

George affirme qu’il est toujours étonné d’avoir réussi à s’empêcher de « faire un Gemma Collins » – quittant le camp de la jungle après seulement quelques jours, comme l’a fait le GC en 2014.

S’adressant à The Sun, l’icône de la pop a avoué: « Je suis un peu un stomper-outer, j’ai passé l’ensemble des années 80 à dire que j’allais quitter Culture Club. Mon manager l’appelle ma marche, quand je commence à partir, ‘Ça y est je pars’.

« J’ai donc été étonné de voir comment j’ai pu m’empêcher de faire un Gemma Collins. Je me souviens l’avoir vue abandonner et avoir pensé : « Ça pourrait être moi ».

« Le truc, c’est que la jungle est conçue pour vous rendre fou et ça marche, parce que tout y est impossible. Il y a donc eu des moments où j’ai dit: « Si ce n’est pas bénéfique pour la série, je ne le fais pas ».

« C’est ce qui s’est passé dans le bras de fer avec le buggy. Fondamentalement, Sue Cleaver, qui est plus jeune que moi, a récupéré un buggy après un essai, mais ils ne m’en ont pas procuré un.

« Mon point de vue est que si les caméras sont allumées, les lumières allumées et que c’est bénéfique pour le spectacle, je marcherai sur n’importe quelle montagne que vous aimez couverte d’entrailles d’animaux. Mais quand les caméras sont éteintes. . .

« Sue avait son buggy et Ant et Dec sont partis dans une jolie Range Rover, et je me suis dit, ‘OK, maintenant il y a un problème de devoir de diligence, il n’y a aucun moyen que je monte cette colline.

« J’ai 61 ans, je suis asthmatique, je tire cette carte. Et il n’y a aucune raison à cela. À moins que vous ne puissiez me donner une très bonne raison pour laquelle je devrais gravir cette colline, je ne la gravirai pas ».

« Tout l’équipage a continué à se renvoyer la balle, alors je me suis assis dans une brouette en pensant ‘Je vais prendre un bain de soleil. Je vais juste m’asseoir ici pendant qu’ils règlent ça ».

« Puis j’ai pensé : ‘Ils ne vont pas m’acheter un buggy’, mais ça avait dépassé la raison, alors j’ai enfoncé mes talons en pensant : ‘Non, je vais chercher un buggy. Si je ne prends pas de buggy, je prends un hélicoptère ».

« Puis j’ai couru dans le hangar, je l’ai verrouillé. Ce gars de l’équipage l’a déverrouillé. Puis je l’ai verrouillé à nouveau. Puis j’ai commencé à chanter.

« Je riais un peu, pleurais un peu, pensant, ‘Qu’est-ce qui se passe?’.

« Ensuite, ils m’ont acheté un buggy. Et Dieu merci, parce que c’était à des kilomètres du camp.

