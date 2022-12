La légende de I’m A Celeb révèle un remaniement secret de l’émission alors que les stars sont «torturées» pour le divertissement

Le tout premier gagnant de I’M A Celebrity dit que les patrons de l’émission ont secrètement rendu les essais Bushtucker plus “intimidant” ces dernières années pour « torturer » les stars.

La légende de la radio Tony Blackburn insiste sur le fait que les célébrités sont confrontées à des défis beaucoup plus “difficiles” de nos jours que lorsqu’il était dans la jungle en 2002.

AP : Association de la presse

Tony Blackburn a été couronné roi de la jungle en 2002[/caption] Getty

L’homme de 79 ans a donné son avis sur la dernière série[/caption]

La star de Sounds of the 60s, Tony, a déclaré: «Quand j’ai rejoint la première série de l’émission en 2002, c’était une expérience de télé-réalité.

« Nous ne savions vraiment pas à quoi nous attendre, ni même anticipé à quel point la série deviendrait populaire.

“Mais ces jours-ci, les célébrités savent à quoi s’attendre et exactement à quoi elles s’exposent.”

La footballeuse anglaise Jill Scott a été couronnée reine de la jungle dans la 22e série de l’émission à succès ITV.

Il a fait suite à une controverse avec la signature de l’ancien secrétaire à la Santé et député en exercice Matt Hancock.

L’ambassadeur d’iHus, Tony, a ajouté: «Le spectacle s’est développé massivement au fil des décennies, mais certains des défis restent les mêmes.

« Il y aura toujours la faim, la privation de sommeil et l’ennui, et il y a très peu d’intimité avec les caméras. Nos essais de bushtucker étaient cependant très calmes en comparaison. Maintenant, c’est comme une torture.

“Regarder des célébrités se mettre en enfer est l’un des moments forts de la série, mais elles sont beaucoup plus intimidantes et plus dures maintenant qu’elles ne l’étaient – et tout cela au nom du divertissement.”

Tony parlait à The Sun alors qu’il faisait la promotion de son nouveau partenariat avec iHus, basé à Doncaster, le principal constructeur d’annexes pour mamies du Royaume-Uni.

Fan de longue date de la marque, le voyage iHus de Tony a commencé il y a six ans, lorsqu’il a acheté une annexe pour soutenir la mère de sa femme, Tony a déclaré : « Avec les jeunes incapables de se permettre de quitter la maison et les personnes âgées à risque d’isolement, plus les familles choisissent de vivre ensemble, et une annexe vous permet de garder votre famille proche, tout en leur donnant de l’indépendance.

« iHus était la solution parfaite pour moi et notre famille. C’était un choix de vie, et notre annexe nous a donné la flexibilité dont nous avions besoin tout en offrant un soutien aux membres âgés de la famille.

«Cela a fourni une alternative sensée à la vie en maison de retraite et cela a fonctionné avec notre propre situation de vie familiale – vous avez de l’intimité quand vous le voulez, vous avez du soutien quand vous en avez besoin et vous avez de la compagnie quand vous le souhaitez. J’aime ça.

“Je crois honnêtement qu’une solution au vieillissement de la population britannique et au coût inquiétant des soins serait de passer à une vie multigénérationnelle.”