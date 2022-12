La légende de Gogglebox presque méconnaissable après une perte de poids et une métamorphose spectaculaire des cheveux

La légende de GOGGLEBOX Sandra Martin a séduit les fans après avoir révélé une transformation spectaculaire.

La femme de 60 ans avait l’air plus mince que jamais alors qu’elle enfilait une robe noire moulante pour une fête de Noël.

Caractéristiques de Rex

Sandra avait l’air très différente pendant son passage sur Gogglebox[/caption]

Sandra, qui est célèbre pour s’être assise sur le canapé lors de l’émission de Channel 4, portait ses grosses bagues habituelles et ses bijoux en or pour compléter son look incroyable.

Ses followers se sont précipités pour commenter son apparence, une personne écrivant : « Belle Sandra x ».

Un deuxième a dit : « Tu es superbe ! Joyeux Noel .”

Et un troisième d’ajouter : “Très glamour. Aime les cheveux .”

Sandra a joué dans Gogglebox aux côtés de sa meilleure amie Sandi Bogle depuis ses débuts en 2013 jusqu’à sa sortie en 2017.

Sandra a dû toucher des prestations après avoir dépensé l’argent qu’elle a gagné dans le programme – qui rapporterait des étoiles environ 1 500 £ par mois.

Elle a déclaré à The Sun Online: “Quand j’ai quitté la série, j’ai dû abandonner ma maison, alors j’ai pris la route.

« Je suis allé vivre dans des hôtels de juillet à décembre. J’ai repris les allocations mais je n’y suis plus en ce moment car je fais du panto.

« J’étais sans abri et sans le sou, mais je suis de retour maintenant. Je suis la reine des abeilles.

La star se souvient : “Je suis retournée au centre pour l’emploi et j’ai crié : ‘Bonjour ! Je suis à la maison!’

“J’ai été bénéficiaire pendant 35 ans avant de passer à Gogglebox.

“Je suis content d’être de retour sur les réseaux sociaux. J’adorais Gogglebox mais c’était stressant parce que je ne pouvais pas parler autant que je le voulais, quand je le voulais.

Sandra vit maintenant dans une résidence pour personnes âgées et nous dit : « C’est une maison de retraite. J’ai pensé que j’allais y aller maintenant parce que les enfants vont m’y mettre de toute façon.

« J’ai un bouton rouge dans chaque pièce, il y a tout le monde en bas sur leurs cadres de zimmer, j’ai trois repas à trois plats tous les jours pour un cinq. Je l’aime.

« Je suis si heureux d’être là et c’est tellement chaleureux et propre et c’est tout neuf. Il y a la sécurité et un ascenseur pour monter à l’étage, il y a une grande pièce à l’avant et un magasin en bas.

Canal 4