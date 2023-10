La légende de Geordie Shore, Holly Hagan, révèle un deuxième travail secret loin des caméras de télévision

HOLLY Hagan a récemment levé le rideau pour dévoiler sa vie secrète loin des caméras.

La femme de 31 ans a fièrement révélé qu’elle était désormais une entraîneuse personnelle qualifiée de niveau 3.

Holly Hagan détenant son certificat PT de niveau 3

Photos de progression côte à côte de Holly

Holly a déclaré à ses abonnés : « Nous avons parcouru un long chemin depuis les produits diététiques et la chirurgie il y a toutes ces années.

« Après avoir été sans instruction toute ma vie, j’ai essayé tous les produits diététiques et toutes les interventions chirurgicales auxquels vous pouviez penser. Je l’ai enfin eu ! Je me suis donné pour mission de partager ce que j’avais appris et j’ai décidé que je devais me qualifier pour le faire ! »

Ses célèbres amis de Geordie Shore se sont précipités pour la féliciter, Sophie Kasaei commentant : « Bravo mes filles, toujours fières de vous » et Charlotte Crosby commentant : « Bravo Holly ».

Holly est devenue célèbre après avoir joué dans Geordie Shore.

Elle a rejoint le casting original de la série MTV lors du premier épisode de la première série.

Holly se tourne désormais vers la forme physique et la nutrition. Elle a récemment obtenu des qualifications de coach en nutrition et une certification d’instructrice de conditionnement physique de niveau 2.

Et elle a équilibré ces réalisations tout en poursuivant et en complétant un cours de PT de niveau 3 tout en ayant un nouveau-né.

Elle publie désormais du contenu lié au fitness et propose des séances d’entraînement guidées sur elle. Instagram plate-forme.

Avant ce style de vie en forme, la star de TOWIE avait dépensé 30 000 £ en chirurgie au fil des ans – inspirée par Katie Price. Holly a admis qu’elle avait tout regretté.

Elle a eu sa première opération de poitrine à 18 ans et a depuis subi de nombreuses interventions chirurgicales pour modifier son apparence.

Dans une récente légende sur Instagram, elle a déclaré : « À ce jour, des gens me donnent encore un bâton pour être dans cette industrie. Même si j’ai passé d’innombrables heures et tellement argent sur les cours pour pouvoir transmettre les connaissances correctes.

« Donc, si les gens veulent continuer à me reprocher les erreurs que j’ai commises en tant que jeune de 23 ans sans instruction, c’est tout à fait bien, car je sais que j’ai payé ma cotisation dans cette industrie. »

