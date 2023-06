La légende de Geordie Shore, Chloe Ferry, propose une nouvelle émission de téléréalité énorme – mais ce n’est pas pour les timides

La légende de GEORDIE Shore, Chloe Ferry, a décroché une ÉNORME nouvelle émission de téléréalité – mais ce n’est pas pour les timides.

La star de télé-réalité, 27 ans, sera de retour sur nos écrans très peu de temps après s’être inscrite pour faire partie de la série effrayante Celebrity Help ! Ma maison est hantée sur Discovery Channel.

Instagram

Chloe Ferry a décroché une énorme nouvelle émission de téléréalité[/caption] Instagram

La star de Geordie s’est inscrite à la série effrayante Celebrity Help ! Ma maison est hantée[/caption]

L’émission voit des célébrités convaincues que leur maison est hantée, invitant une équipe de chasseurs de fantômes et d’experts en paranormal chez eux pour aller au fond des choses.

Chloé suit les traces de Simon Gregson de Corrie, Lady C, la légende de I’m A Celeb, et ses co-stars de Geordie Shore, Marnie Simpson et Charlotte Crosby, qui sont toutes apparues dans les séries précédentes.

Une source a déclaré en exclusivité au Sun : « Chloé est convaincue que son manoir de Newcastle est hanté.

« Elle a eu quelques expériences effrayantes là-bas, alors elle a sauté sur l’occasion de rassembler un groupe de détectives fantômes et de découvrir ce qui fait que les choses se gâtent dans la nuit. »

Le Sun a contacté l’émission et les représentants de Chloé pour obtenir des commentaires.

Le nouveau changement de carrière de Chloé intervient après que The Sun a révélé que Chloé et sa co-star Charlotte Crosby, 33 ans, se sont disputés après une querelle amère dans l’émission de téléréalité MTV.

La prise de bec a provoqué un « drame massif » et il n’y a plus « d’amour perdu » entre les deux, nous pouvons le signaler en exclusivité.

Un initié de l’émission a déclaré: « Chloé pensait que Charlotte la dénigrait auprès d’autres camarades de casting derrière son dos et en avait assez.

« Cela a provoqué un énorme drame et il n’y a plus d’amour perdu entre eux deux maintenant. »

Cela vient après que The Sun ait révélé que le tournage avait été plongé dans le chaos alors que les acteurs étaient divisés dans la plus grande querelle de la série.

Récemment, il a été révélé que Charlotte et sa co-vedette Marnie Simpson, 31 ans, s’étaient affrontées pendant le tournage.

En fait, le drame a été si abondant que la source confirme que MTV reconsidère maintenant son plan pour faire de cette série à venir la dernière de la série.

Le Sun a précédemment rapporté que la série n’avait pas été renouvelée au-delà de la série en cours de tournage et que les patrons estimaient qu’elle avait suivi son cours.

Découverte+

Une foule de visages célèbres ont joué dans la dernière série du programme effrayant[/caption]