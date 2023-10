Dick Campbell entraîne et encadre des joueurs depuis plus de 35 ans dans des clubs de toute l’Écosse. Craig Brown/Groupe SNS via Getty Images

ARBROATH, Écosse — Dick Campbell ne sait pas réellement combien de matches de championnat il a dirigé en tant qu’entraîneur. “C’est presque mille, n’est-ce pas ?” » a déclaré à ESPN le patron d’Arbroath, 69 ans. “Mais c’est plus de 1 500 si l’on compte aussi tous mes matchs en tant qu’assistant.”

Pour mémoire, Campbell a officiellement enregistré 993 matches de championnat en tant qu’entraîneur en Écosse, remontant à son premier emploi à Cowdenbeath en 1987. La visite de vendredi à Championnat écossais Le leader Dundee United sera 994 et il est en passe d’atteindre la barre des 1 000 à domicile contre Dunfermline Athletic en décembre.

Il y a également eu des matchs de coupe et des matchs en tant qu’entraîneur intérimaire, y compris une défaite 9-0 contre Aberdeen d’Alex Ferguson alors qu’il tenait le fort à Raith Rovers en 1983. “J’ai été laissé aux commandes après que l’entraîneur soit allé à Dundee United et que nous ayons joué à Aberdeen. “, qui venait de battre le Real Madrid pour remporter la Coupe des vainqueurs de coupe européenne quelques mois plus tôt”, a déclaré Campbell. “Ils nous ont battus 9-rien. Alex m’a ramené au vestiaire avec ses bras autour et m’a dit : ‘Apprends une chose, mon fils : pas une seule fois tes joueurs n’ont pris le p—.’

“Ce qu’il voulait dire, c’est qu’il y a un temps pour travailler et un temps pour jouer, et je vis et meurs selon cela en tant que manager, tout comme lui – et mes garçons ont continué à travailler. Au cours de mes années en tant que manager, j’ai gagné ce respect de la part de mes joueurs lorsque j’entre dans le vestiaire. Ils jouent pour moi.”

Ferguson est l’un des rares managers à pouvoir égaler Campbell en termes de longévité et l’ancien patron de Manchester United reste en contact avec l’homme qui tente désormais de guider Arbroath, une équipe de joueurs à temps partiel, vers la Premiership écossaise cette saison.

“Nous sommes restés en contact au fil des années et il m’appelle toujours ‘fils'”, a déclaré Campbell. “Même si j’aurai 70 ans le mois prochain !”

Mais tandis que Ferguson, qui a pris sa retraite en tant qu’entraîneur de Manchester United à l’âge de 71 ans en 2013 après 2 155 matchs toutes compétitions confondues, a travaillé aux plus hauts échelons du jeu, Campbell s’est taillé une carrière loin du glamour et des richesses des premières divisions et Le football européen. Sur près d’un millier de matchs, seulement 14 se sont déroulés en première division, lors d’un mandat en tant que patron par intérim à Dunfermline en 1999.

Cowdenbeath, Dunfermline, Brechin City, Partick Thistle, Ross County, Forfar Athletic et Arbroath, sur une période de 36 ans, constituent un éventail de clubs qui mettraient à l’épreuve le dévouement et la motivation de la plupart. Il a également surmonté un diagnostic de cancer du rein en 2011.

“Ils m’ont donné quelques mois [to live]”, a déclaré Campbell. “Mais j’ai eu beaucoup de chance. J’ai subi une opération, ils en ont retiré la majeure partie, donc je suis toujours là.

“Mais j’étais fumeur quand j’étais plus jeune et c’est ce qui l’a causé. J’étais un buveur aussi. Je n’ai jamais traité le jeu avec respect. Je le traite avec respect maintenant, j’aurais juste aimé l’avoir fait quand j’ai joué. Mais jamais, dans mes rêves les plus fous, je n’aurais pensé que je serais assis ici maintenant, à parler de 36 ans en tant que manager. Jamais.”

Arbroath fait partie de la première moitié de la deuxième division écossaise, le Championship, ce qui n’est pas une mince affaire pour une équipe semi-professionnelle et dont les joueurs ont tous un travail quotidien et ne s’entraînent que deux fois par semaine. Craig Brown/Groupe SNS via Getty Images

C’est un lundi soir à Perth. Les joueurs s’entraînent au Letham Sports Club, un terrain artificiel à côté d’une aire de jeux pour enfants au milieu d’un lotissement juste à côté de McDiarmid Park, domicile de l’équipe de Premiership écossaise de St Johnstone.

Campbell et son assistant, son frère jumeau Ian, et l’entraîneur de l’équipe première, John Young, âgé de 71 ans – “Nous sommes la plus ancienne équipe d’entraîneurs au monde”, dit Campbell – se préparent pour la séance d’entraînement à l’intérieur de la cabine. , qui fait également office de club-house vendant des hot-dogs géants pour 2 £ et des bâtons de glace (glace glacée aux fruits) pour 20 pence aux jeunes qui utilisent également le terrain.

Perth se situe à mi-chemin entre Glasgow et Arbroath, une ville de 23 000 habitants située sur la côte de la mer du Nord. Gayfield, le stade du club dans la ville, est réputé le plus froid de Grande-Bretagne, avec le vent soufflant de la mer et s’écrasant contre les murs du terrain pendant l’hiver. Le surnom du club “Red Lichties” fait référence aux lumières qui guidaient les bateaux de pêche vers le port, situé à côté du stade.

Perth est une ville endormie, animée uniquement par la fête foraine Pleasureland qui s’appuie sur un stand de la discothèque Gayfield et De Vitó, qui porte l’effigie de l’acteur et comédien américain Danny De Vito, même s’il est peu probable que le lauréat du Golden Globe ait jamais trouvé son chemin vers cette partie du monde. Cependant, vous avez peut-être entendu parler d’Arbroath, ne serait-ce que parce que l’équipe est célèbre comme réponse à une question triviale sur le football.

En 1885, Arbroath a enregistré une victoire 36-0 en Coupe d’Écosse contre Bon Accord, ce qui reste le plus gros score jamais enregistré lors d’un match de compétition dans le monde. Le journal Dundee Courier rapportait à l’époque que le gardien d’Arbroath Jim Milne n’avait pas touché le ballon pendant tout le match, passant même la seconde mi-temps à l’abri de la pluie sous le parapluie d’un spectateur.

Pourtant, Arbroath n’a pas fait grand-chose pour troubler le livre des records depuis. C’est une équipe qui a passé la majorité de son existence dans les ligues inférieures d’Écosse, et n’a plus joué en première division depuis sa dernière relégation… en 1974. Au-delà de cela, leur statut semi-professionnel/à temps partiel fait qu’ils ne m’entraînez que deux soirs par semaine. Ils ont choisi de s’entraîner à Perth en raison de sa situation centrale entre Glasgow, Édimbourg et Arbroath, ce qui permet à son équipe de se réunir plus facilement après le travail.

“J’ai une demi-douzaine d’enseignants, l’un des gars est entraîneur, j’ai des peintres, des soudeurs. Juste des emplois généraux”, a déclaré Campbell. “Nous nous entraînons deux soirs par semaine et ils viennent de toute l’Écosse. Ce que nous faisons en ce moment est probablement ma plus grande réussite.”

Malgré leurs limites en termes de budget et leur manque de statut professionnel, Campbell a fait sortir Arbroath de la division inférieure depuis sa nomination en 2016 et ils occupent désormais les positions éliminatoires du championnat écossais. Une autre promotion cette saison verrait Arbroath élevé au même niveau que le Celtic et les Rangers.

Mais leur statut à temps partiel peut parfois causer des problèmes indépendants de la volonté d’Arbroath et de Campbell, notamment le réaménagement de leur match contre le leader de la ligue, Dundee United, plus tard ce mois-ci, du samedi au vendredi soir : déplacer le match de 24 heures permet à United de jouer avec précision. célébrez le centenaire du changement de nom de Dundee Hibernian à Dundee United.

“Je pense que c’est une décision embarrassante et ridicule”, a déclaré Campbell. “Ils déplacent la date du match parce que Dundee United a changé de nom il y a cent ans ? Vous vous moquez de moi. Soit mes garçons vont perdre une journée de salaire, soit ils vont devoir aller travailler à 6 heures. le matin, puis voyager pour affronter la meilleure équipe de la ligue.

“Je suis très en colère, mais ça ne sert à rien de gémir : il faut juste y aller.”

Campbell a également un emploi en dehors du football, dirigeant une agence de recrutement depuis 25 ans, après avoir combiné ses années de joueur avec une carrière de 18 ans dans le chantier naval de Rosyth, juste à l’extérieur d’Edimbourg.

“J’étais charpentier naval de métier, donc je n’ai jamais pensé que le football m’avait permis de gagner ma vie”, a déclaré Campbell. “Mais j’aime le jeu et je suis toujours là parce qu’il faut un enthousiasme naturel pour faire quoi que ce soit dans la vie. Être avec mes joueurs et mon staff me fait vibrer.

“Je ne suis pas là pour gagner de l’argent. J’ai eu beaucoup de chance de ne pas dépendre du football pour gagner ma vie.”

Pouvoir gagner sa vie en dehors du jeu a contribué à façonner la carrière de manager de Campbell. Il a eu de la longévité chez Brechin (cinq ans), Forfar (sept ans) et Arbroath (sept ans et plus), mais son indépendance financière lui a également donné la capacité d’être son propre homme.

Il réussit, mais seulement selon ses conditions.

“Vous devez être capable de prendre des décisions, que vous soyez manager ou quoi que ce soit d’autre dans la vie”, a-t-il déclaré. “Si vous êtes assis sur le poteau de clôture et que vous ne descendez pas, vous serez toujours là le lendemain matin et quelqu’un vous abattra. Alors prenez une décision et descendez de votre cul.”

“Si jamais un président vient me voir et me dit qu’il n’y a plus d’argent dans le budget pour un joueur, je quitterai la porte. Si vous voulez recruter un joueur, mais que le budget est serré, le moyen le plus simple d’obtenir un Un joueur éliminé est d’en faire entrer un ! C’est comme ça que cela fonctionne. Si vous voyez un joueur entrer qui joue à votre position, alors vous voulez passer à autre chose.

“Je m’engage totalement envers tous les présidents pour lesquels je travaille, mais je ne leur parlerai ni à eux ni aux directeurs après le match. Je leur parlerai à 11 heures dimanche matin, lorsque les émotions se seront calmées, mais c’est parce que Je suis expérimenté. Je fais ça depuis longtemps, vous savez.

Dick Campbell a bénéficié de plusieurs promotions au cours de sa carrière d’entraîneur, mais pour le moment, il est heureux où il se trouve avec Arbroath et à ce niveau. Craig WatsonGroupe SNS via Getty Images

Campbell a remporté six promotions en tant que manager et quatre autres en tant qu’assistant, mais il n’en veut pas d’autre cette saison. Arbroath serait un conte de fées footballistique qui mettrait fin à tous les contes de fées s’ils étaient promus en Premiership écossaise, mais Campbell place le réalisme avant la romance.

“Il s’agit de notre croissance”, a déclaré Campbell. “Il y a deux ans, nous étions à 12 minutes de l’immortalité (une défaite 2-1 à Kilmarnock après avoir mené jusqu’à la 78e minute et refusé la promotion à Arbroath), mais l’objectif dès le premier jour depuis notre arrivée dans cette division était de rester ici.

“Quand je suis arrivé au club, nous étions dans la division inférieure et avons vendu 300 à 400 abonnements. Depuis, nous avons remporté deux promotions et nous en vendons désormais 1 500, et notre public moyen est passé de 400 à 2 000 personnes. Nous avons de nouvelles installations. , de nouvelles zones d’accueil, tous les sièges ont été nettoyés — et cela ne dépend que de notre capacité à rester dans cette ligue.

“Nous sommes un club à temps partiel dans un environnement à temps plein, ne nous leurrons pas, mais en disant cela, certains supporters stupides pourraient sortir et dire ‘il est temps pour Dick de partir’.

“Mais je ne suis pas intéressé à aller en Premiership. Le club le sera peut-être, et je ferai tout ce que je peux pour y parvenir, mais tout ce qui me préoccupe, c’est de rester dans cette ligue.

“Je suis un vieux renard rusé et je sais que nous jouerions chaque semaine contre des équipes à temps plein. Il y a deux ans, Sir Alex m’a dit : ‘tu peux le faire, les miracles sont faits par les hommes’, et tout ce genre de choses, mais non, rester dans cette division est la priorité. »

Même si la perspective de voir Arbroath affronter les meilleures équipes écossaises en Premiership la saison prochaine ne semble pas attrayante, on a le sentiment que l’enthousiasme de Campbell pour le jeu le verrait volontiers redescendre dans les ligues pour commencer une autre aventure. Il admet également que le moment approche pour lui de prendre une décision sur son avenir et sur son avenir.

“J’aurai 70 ans le mois prochain et j’ai des décisions importantes à prendre”, a-t-il déclaré. “Le club veut que je reste, ce qui ne me surprend pas, mais je pourrais envisager une succession et identifier quelqu’un qui, je pense, pourrait prendre ma place, même si cette décision reviendra au président.

“En fait, je n’envisage pas d’arrêter ça : je suis plutôt content de continuer jusqu’à 80 ans !

“Mais je ne suis pas stupide. En fin de compte, nous devons passer à autre chose et intégrer de jeunes entraîneurs en herbe dans la formation, car nous sommes la plus ancienne équipe d’entraîneurs de football. John Young est avec moi depuis 40 ans. !

“Alors nous verrons ce qui se passe, mais où vais-je depuis Arbroath ? Je pense qu’il me reste encore un peu de vie.”