La légende de Deal or No Deal, Noel Edmonds, choque les fans avec un énorme changement de carrière après son déménagement en Nouvelle-Zélande

NOEL Edmonds a révélé un énorme changement de carrière après avoir déménagé en Australie.

L’ancien présentateur de Deal Or No Deal, 74 ans, a pris le relais pour la Nouvelle-Zélande en 2019 après la fin du quiz de Channel 4 trois ans auparavant.

Noel a révélé sa nouvelle carrière lors d’un voyage au Victoria Park Community Café à Frome[/caption]

Pourtant, Noel, qui a été le premier à être expulsé de la jungle de I’m A Celebrity il y a cinq ans, a maintenant expliqué comment il gagnait sa vie.

Au cours d’un rare voyage au Royaume-Uni, il a raconté à une femme d’affaires du Somerset qu’il possédait désormais un café aux antipodes.

La propriétaire Sherry Downes a raconté à Somerset Live leur rencontre et a déclaré : « Au début, je lui ai demandé si je pouvais prendre une photo, puis j’ai demandé avec insolence s’il voulait se mettre derrière le comptoir et servir des clients.

« Il a accepté avec joie et a fait environ 20 minutes et les gens ont tout simplement adoré – c’était un ange.

« Noel a adoré l’idée de notre café communautaire car il en possède un en Nouvelle-Zélande.

« Il nous a parlé de notre café ainsi que de sa propre entreprise. »

Elle a également laissé échapper que l’ordre de choix de Noel était un cappuccino.

Nous avons déjà raconté comment Noel avait lancé une station de radio pour les plantes pendant son séjour en Nouvelle-Zélande.

Il est clairement en phase avec le conte de la vieille femme selon lequel parler aux plantes peut les aider à pousser, et a adapté le programme pour aider à stimuler la floraison dans tout le pays du Commonwealth.

Noel, qui vit en Nouvelle-Zélande avec sa femme et son fils, a déclaré dimanche au Mail : « Nous avons mené une expérience avec deux plantes, dont l’une que nous avons négligée et l’autre avec laquelle nous avons joué à Positively Plants.

« La différence était absolument incroyable, puis nous avons joué ces tons, parce que tout est une question de tons, nous avons joué ces tons sur la plante qui n’avait pas l’air si belle, et elle s’est à nouveau réveillée. »

Pendant ce temps, l’année dernière, nous avons rapporté en exclusivité comment Deal Or Deal ferait l’objet d’un redémarrage.

La série originale, dirigée par Noel, a été diffusée sur Channel 4 pendant 11 ans jusqu’en 2016.

Des initiés ont révélé qu’ITV travaillait actuellement au redémarrage de l’émission populaire dans laquelle les candidats choisissaient l’une des 22 boîtes et pariaient contre le banquier dans le but de repartir avec la somme la plus élevée.

La star populaire d’ITV, Stephen Mulhern, a été approchée comme favori pour présenter l’émission.

Une source a déclaré : « Deal Or No Deal était absolument énorme à l’époque et a attiré des millions de téléspectateurs.

« ITV pense qu’il y a toujours un énorme appétit pour cette série et pense qu’ils pourraient faire de la série un énorme succès s’ils la ramenaient. »

Pourtant, cet été, nous avons révélé en exclusivité comment le prix du spectacle serait réduit.

Le choix de la star est un cappuccino et il a révélé qu’il possède désormais un café aux antipodes.[/caption] Canal 4