La légende de Crystal Palace, Geoff Thomas, révèle ce qu’il a en commun avec Pelé

L’ancien skipper légendaire de Crystal Palace, Geoff Thomas, ressemble plus à Pelé que vous ne le pensez…

Thomas a dirigé Palace jusqu’à la finale de la FA Cup 1990, avant de remporter neuf sélections pour l’Angleterre au début de la décennie suivante.

Et c’est en portant les Trois Lions sur sa poitrine qu’il a réalisé l’un des moments les plus significatifs de sa carrière.

L’échec comique de Thomas lors d’un match amical contre la France à Wembley en 1992 est encore rejoué plus de trois décennies plus tard – mais, comme il le souligne QuatreQuatreDeuxcela le met en bonne compagnie.

« J’étais tellement vidé à l’époque », se souvient-il. « Si j’avais marqué, cela aurait été un mondial, jamais oublié, mais c’est le genre de marge fine entre l’échec et le succès. Si vous entrez dans l’élite, vous jouez sur une scène plus grande et tout est amplifié. Si j’avais marqué, je serais probablement allé au Championnat d’Europe, mais je suis satisfait de n’avoir jamais joué dans une équipe d’Angleterre perdante.

« Je suppose que cette défaite m’a mis sur un pied d’égalité avec Pelé et cette défaite à la Coupe du Monde en 1970. [a chipped effort from the halfway line against Czechoslovakia]. Mais cela m’a appris une leçon précieuse. C’est ce que j’ai toujours essayé de faire dans le football : apprendre et tirer le positif. Je vous assure qu’à partir de ce raté, je n’ai plus jamais essayé de chiper un gardien à chaque fois que j’avais un face-à-face. J’ai eu plus de succès en le hissant sur lui ou en courant autour de lui. Malheureusement, j’ai choisi la plus grande scène pour tenter quelque chose que je n’avais jamais fait auparavant ou depuis. »

