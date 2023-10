La légende de Corrie, Sally Dynevor, révèle qu’elle a décroché un nouvel emploi surprenant

La légende de CORRIE, Sally Dynevor, a décroché un nouvel emploi dans le feuilleton : en tant que guide touristique.

Et elle a dit à propos de son premier quart de travail montrant aux fans le décor de Corrie : « C’est le meilleur jour de tous les temps ! N’est-ce pas magnifique !

Getty

«Je suis dans la rue depuis toujours et à jamais.

« En 1986, j’ai commencé et j’ai épousé Kevin, et maintenant je suis mariée à Tim. J’ai ma croix à porter.»

L’icône de Sally Metcalfe fait visiter aux fans les studios du feuilleton le week-end.

Les fans qui ont déboursé pour des billets VIP Star Tours à 45 £ par personne ont été ravis de voir la très populaire Sally les charger dans les coulisses du feuilleton le plus apprécié du Royaume-Uni.

Les fans ont été informés sur le site Web du feuilleton : « Cette tournée spéciale, avec Sally Dynevor elle-même à la tête de la charge, était une lettre d’amour aux fans et un témoignage de la puissance durable de la série.

« À la fin de la journée, les fans sont repartis avec la tête remplie de souvenirs, le cœur plein de gratitude et les caméras remplies de moments inoubliables. »

Les studios de Salford ont ouvert leurs portes aux visites en 2018 après la fermeture de l’attraction touristique de l’ancienne Quay Street située dans le centre-ville de Manchester.

Les clients peuvent se promener sur les célèbres pavés et voir des monuments tels que le Rovers Return Inn, The Kabin et Roy’s Rolls, ainsi que l’agrandissement récent de Victoria Street, comprenant de nouveaux magasins, un poste de police et la station de tramway Weatherfield North.