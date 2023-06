La légende de Coronation Street, Wendi Peters, révèle la vraie raison pour laquelle elle n’est jamais revenue en tant que Cilla Battersby-Brown

L’icône de CORONATION Street, Wendi Peters, a révélé pourquoi elle n’était jamais revenue en tant que Cilla Battersby-Brown.

Bien qu’elle ait joué dans le feuilleton ITV pendant seulement trois ans, le tour de Wendi en tant que Cilla l’a vue devenir une légende de Coronation Street.

Elle a démissionné en 2007 et a ensuite fait un bref retour en 2014 où il a été révélé que Cilla était malade, mais son rejet par ses enfants l’a fait fuir à nouveau Weatherfield.

Et tandis que récemment le retour de Cilla aurait eu du sens avec les épreuves et les tribulations de Fiz et le mariage de Chesney, il y a une grande raison pour laquelle elle n’est jamais revenue – on ne lui a pas demandé.

« Eh bien, j’y suis retournée une fois, mais je n’y suis pas retournée depuis », a-t-elle déclaré au Sun.

« On ne m’a pas demandé. Je suis toujours occupé à faire des trucs. J’ai été occupé à faire du théâtre et des trucs comme ça.

Elle a ajouté: « Écoutez, je suis ravie de l’avoir jouée et j’ai adoré la jouer, mais c’était aussi merveilleux de partir et de faire plein d’autres choses. »

Mais récemment, après des années de tournées et de rôles principaux dans des drames, Wendi a fait un retour aux feuilletons avec un nouveau rôle dans Médecins en tant que méchante Dr Nina Bulsara.

« J’adore ça », a jailli Wendi.

« Je passe un si bon moment. C’est le groupe de personnes le plus sympa et j’aime le fait que ce soit très petit et très intime et que nous travaillions tous ensemble tout le temps et que nous nous connaissions tous.

« J’avais toujours l’habitude de le dire à propos d’un autre feuilleton dans lequel j’étais, c’est une grande famille mais c’est une petite famille. C’est un endroit vraiment spécial où travailler et j’en apprécie chaque minute.

Et elle a découvert que ses expériences sur les pavés ont fait des médecins un jeu d’enfant.

Elle a ajouté: «Je pense qu’en raison du calendrier et de la façon dont tout se passe, oui, cela a aidé d’être à Corrie en premier.

« C’est maniaque mais c’est détendu. Je suis étonné de voir à quel point tout le monde est détendu sur le plateau, car à quoi ça sert d’être stressé ?

« Ça ne va pas accélérer les choses. Alors tout le monde est très détendu et nous continuons tous à faire notre emplois et c’est génial.