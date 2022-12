La légende de Coronation Street tentée par une nouvelle vie à Hull par un vieil amant

TVI

LA VIE dans les pavés n’a plus de secrets pour un habitant et il est peut-être temps de tourner une nouvelle page.

La semaine prochaine, le résident le plus ancien de Coronation Street envisage de déménager avec un ancien amant.

Ken Barlow est à nouveau déchiré entre deux femmes[/caption]

Il a renoué avec Wendy et Martha[/caption]

Une fois de plus, Ken Barlow (joué par William Roache) est déchiré entre deux femmes.

Après avoir renoué avec l’assistante sociale Wendy Crozier (Roberta Kerr), Ken est tombé sur une autre de ses anciennes maîtresses, Martha Fraser (Stephanie Beacham).

Cependant, la semaine prochaine, Martha annonce à Ken qu’elle doit commencer les répétitions d’une nouvelle pièce à Hull le lendemain, le laissant éventré.

Dans les scènes ultérieures, Wendy est découragée lorsqu’elle apprend que Ken en a fait une nuit avec Martha.

Ken se retrouve devant un choix difficile et ne sait pas s’il doit suivre sa tête ou son cœur.

Martha ajoute de l’huile sur le feu en lui suggérant de déménager à Hull avec elle.

Que décidera-t-il de faire ?

Bien que cela reste à révéler, Ken reçoit plus tard de mauvaises nouvelles lorsque Nigel lui dit que le théâtre est inondé et que la pièce est annulée.





Heureusement, Ken parvient à sécuriser le Bistro, affirmant que le spectacle doit continuer.

Mais il y a un autre incident alors que l’un des chefs de file se casse une jambe.

Martha vient à la rescousse, proposant de prendre sa place, avant de se présenter à Wendy.

L’atmosphère devient glaciale lorsque Martha s’excuse de lui avoir volé Ken, ce à quoi Wendy réagit en déclarant qu’elle a rompu avec lui.

Comment va se jouer le triangle amoureux ?

Ken et Martha se sont rencontrés en janvier 2009, alors que le fidèle de Corrie promenait son chien Eccles.

Martha avait pris la décision de vivre sur son bateau après s’être séparée de son mari – ce qui s’est avéré utile lorsque Eccles a failli se noyer dans le canal.

Ken s’est rapidement lié avec l’actrice pour leur amour commun de la littérature et l’amitié a finalement conduit à une histoire d’amour.

Mais lorsque Martha a annoncé qu’elle déménagerait bientôt pour se concentrer sur une nouvelle pièce, lui demandant de l’accompagner, Ken l’a quittée et est retournée chez sa femme de l’époque, Deirdre.

Selon l’acteur William Roache, Ken aura du mal à choisir qui il veut vraiment entre Wendy et Martha.

“Il est physiquement attiré par eux deux évidemment et il les aimait tous les deux, mais ils offrent deux styles de vie très différents”, a déclaré la star du feuilleton.

“Wendy lui donne son style de vie actuel, des pantoufles et du cacao, un souper devant la télévision et tout ça.”

“Alors que Martha lui offre la vie dont il a toujours rêvé, la vie d’être avec des intellectuels et des écrivains à Londres, le théâtre et toutes ces choses qu’il voulait lui-même.”

Comment va-t-il se décider ?

Coronation Street est diffusé sur ITV.

Wendy et Martha se rencontrent la semaine prochaine[/caption]

Qui Ken va-t-il choisir ?[/caption]