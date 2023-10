La légende de Coronation Street, Sue Nicholls, craint qu’Audrey Roberts ne soit victime d’une hache, car les crimes de Stephen Reid pourraient l’achever

La star de CORONATION Street, Sue Nicholls, a révélé qu’elle craignait qu’Audrey Roberts ne soit achevée par ce que son fils Stephen Reid a fait.

L’actrice de 79 ans joue le rôle de coiffeuse depuis 1979 – et elle craint que cela ne touche à sa fin.

Lorsqu’on lui a demandé si elle pensait que la vie d’Audrey était en danger à cause de Stephen, Sue a répondu : « Oui, je pense que nous pensions tous que nous pouvions être en danger.

« En fait, je pense toujours que ce qui s’est passé avec Stephen pourrait voir Audrey partir, nous n’avons tous que des contrats d’un an donc on ne sait jamais.

« Les conséquences de ce qui s’est passé cette semaine et la confrontation avec Stephen ont un effet profond sur Audrey, elle est une victime à bien des égards et comment va-t-elle y faire face. »

Dans l’épisode de Coronation Street de ce soir, Audrey découvre enfin la vérité sur son fils bien-aimé Stephen qui a volé la valeur nette de sa maison.

Choquée de découvrir que son enfant en or pourrait faire une telle chose, mais ignorant qu’il est aussi un meurtrier, elle décide de le confronter et d’exiger des réponses.

En faisant irruption, elle trouve Stephen attaqué par Pierre Barlow et défend son fils, renvoyant Peter avec une puce à l’oreille.

Mais lorsqu’elle confronte son fils à propos de ce qu’il lui a fait, elle sera horrifiée par sa réponse.

Comment Audrey réagira-t-elle lorsque Stephen commencera à imputer ses crimes à sa décision de l’abandonner pour adoption comme un bébé?

Et comme Stephen est prêt à tout pour s’éloigner de Weatherfield, Audrey s’est mise en danger d’être sa suivant victime?

Avec Audrey disparue et nouvelles du catalogue de crimes de Stephen atteignant les Platt, la famille découvre qu’elle est partie à la recherche de Stephen, la retrouveront-ils à temps ?

Sue a également parlé de sa relation avec sa famille Platt à l’écran.

« J’adore la famille Platt, c’est comme si c’était ma famille », a-t-elle déclaré.

« Je les vois plus que ma sœur chérie qui est à Londres. Audrey et sa famille prennent énormément de mon temps et je les aime.

« Je ne serais pas dans la série sans Helen et la relation entre Gail et Audrey est merveilleuse, on les voit souvent se taquiner mais nous avons eu récemment de belles scènes à cœur ouvert que j’ai vraiment appréciées. .

« Jack me fait tellement rire, il est même drôle dans les scènes sérieuses, c’est un très bon acteur et une personne adorable.

« Ils le sont tous, Tina est divine, Julia est merveilleuse parce qu’elle joue Shona avec ce genre d’avantage qui me fait sourire.

«J’adore Ben chéri. C’est une joie. Les nouveaux membres de la famille aiment aussi Max, j’ai eu de belles scènes avec Paddy, il est très facile de travailler avec lui. J’ai de belles discussions avec le jeune Jude qui joue Sam. Je me sens très chanceux.