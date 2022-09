La légende de Coronation Street s’inscrit à Celeb SAS Who Dares Wins après la suppression de l’émission de téléréalité

La légende de Coronation Street, Ryan Thomas, s’est inscrite à la prochaine série de Celebrity SAS : Who Dares Wins.

Le Soleil peut révéler en exclusivité que l’ancienne star du feuilleton, 38 ans, qui a joué Jason Grimshaw dans le drame ITV de longue date de 2000 à 2016, va attacher son sac à dos et faire face à l’émission exténuante de Channel 4.

Notre source révèle : “Ryan n’a pas eu à réfléchir à deux fois quand on lui a demandé. Il aime se surpasser et entreprendre des tâches difficiles.

« Il sait que ce sera extrêmement difficile, mais il est déterminé à le mener à bien. Il sait que ses frères Scott et Adam ne le laisseront pas vivre s’il abandonne tôt.

Cela survient alors que The Sun a révélé que le député Matt Hancock a été approché pour jouer dans la prochaine série, qui sera diffusée en 2023.

Nous avons également expliqué comment la chanteuse de The Wanted, Siva Kaneswaran, et l’actrice de Hollyoaks, Kirsty-Leigh Porter, sont alignées, tout comme la légende de Towie, James Argent.

La prochaine série de l’édition étoilée de SAS sera à nouveau dirigée par Rudy Reyes, qui a remplacé Ant Middleton l’année dernière.

Lorsqu’il a été approché par The Sun pour un commentaire sur la participation de Ryan à l’émission, un porte-parole a déclaré: «Dans les meilleures traditions du SAS, cette mission est confidentielle. Cependant, tous les détails seront publiés lors de la diffusion de la série l’année prochaine.

Le père de trois enfants – qui co-parent sa fille Scarlett, 13 ans, avec son ex, Tina O’Brien et a deux enfants, Roman, deux ans, et Lilah Rae, quatre mois, avec sa fiancée Lucy Mecklenburgh – est apparu le plus récemment sur les écrans dans Celebrity Chef cuisinier.

Plus tôt cette année, il a également participé aux Jeux d’ITV, où il a terminé deuxième derrière Wes Nelson.





Cependant, Ryan a déjà abordé des émissions de survie extrêmes, après avoir joué sur Celebrity Island avec Bear Grylls en 2017.

C’est lors de cette émission de Channel 4 qu’il a rencontré Lucy et que le couple s’est ensuite réuni et est tombé amoureux.

Bien sûr, toutes les incursions de Ryan dans la télé-réalité ne se sont pas déroulées sans heurts.

Son passage sur Celebrity Big Brother en 2018 s’est avéré extrêmement stressant lorsque Roxanne Pallett a fait une fausse allégation de violence physique.

Malgré le traumatisme, cependant, Ryan est devenu le vainqueur de la série.

Cependant, tous les projets de télé-réalité de Ryan n’ont pas été aussi réussis.

Absolutely India: Mancs in Mumbai, dans lequel il a joué avec ses frères mais la série, a été abandonnée en 2021 après une série.

Une source a déclaré au Sun à l’époque: «C’est dommage pour les gars car ils semblaient tomber bien avant, et ITV souhaitait une deuxième série.

“Des discussions sur ce qu’impliquerait une deuxième série avaient eu lieu, et le plan était pour eux d’aller en Amérique du Sud et d’emmener leur mère avec eux.

“Malheureusement, avec Covid-19 et des budgets toujours plus serrés, il a été décidé de mettre celui-ci sur la glace dans un avenir prévisible.”

