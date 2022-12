La légende de Coronation Street signe un nouveau contrat méga-bucks pour rester sur les pavés

Le pilier de CORRIE, Bill Roache, a signé un nouveau contrat estimé à 250 000 £, ce qui le maintiendra sur les pavés pendant une autre année.

Le joueur de 90 ans, qui joue Ken Barlow, a obtenu son OBE pour services d’acteur du roi au château de Windsor la semaine dernière.

Il occupe le même rôle depuis le début du feuilleton ITV en 1960, lorsqu’il recevait 70 £ par semaine.

Lors de sa rencontre avec le roi mercredi, Bill a révélé qu’ils avaient partagé une blague sur son récent triangle amoureux à l’écran.

Bill a expliqué : « Il a dit : ‘Tu ne travailles toujours pas, n’est-ce pas ?’. J’ai dit : ‘Oui, je viens d’avoir deux ex-petites amies dans la série’.

« Il a dit : ‘Oh, ça a dû être du travail’, et j’ai dit : ‘Puis-je vous souhaiter un règne long et joyeux, monsieur ?’. Et il a dit : “Merci, ce sera aussi beaucoup de travail”.

Bill détient le record du monde en tant qu’acteur de télévision ayant le plus d’ancienneté dans un rôle continu et a déclaré qu’il aimerait être le premier centenaire à être encore casté dans un drame en cours.

Il a dit: “C’est mon objectif, avoir 100 ans et travailler toujours sur Coronation Street.”

La semaine dernière, Ken a été humilié lorsque les deux femmes de sa vie – Wendy Crozier, jouée par Roberta Kerr, 70 ans, et Martha Fraser, jouée par Stephanie Beacham, 75 ans – l’ont toutes deux snobée.

Une source de Corrie a déclaré: «Ken Barlow est au cœur de Coronation Street depuis ses débuts il y a 62 ans et cela ne changera pas de sitôt.

“Et comme nous l’avons vu avec sa récente histoire de triangle amoureux, il n’a pas l’intention de ralentir.

“Les patrons ont de grands projets pour son personnage l’année prochaine.”