La légende de Coronation Street se prépare pour I’m A Celebrity après des années au sommet de la liste de souhaits de la jungle

CORONATION La légende de la rue Alan Halsall est prête pour I’m A Celebrity Get Me Out Of Here!

Le pilier du savon – mieux connu sous le nom de mécanicien malchanceux amoureux Tyrone Dobbs – est extrêmement populaire auprès des téléspectateurs après 25 ans sur les pavés.

TVI

Alan est surtout connu en tant que mécanicien malchanceux en amour Tyrone Dobbs sur Corrie[/caption]

Les patrons de la jungle sont donc ravis qu’il soit enfin entré en pourparlers pour se diriger vers Down Under après des années au sommet de leur liste de souhaits.

Une source a déclaré: « Tyrone est l’un des personnages les plus aimés de Corrie, donc Alan est livré avec une base de fans prête à l’emploi.

«Parfois, les acteurs de feuilleton connus pour leurs rôles emblématiques ne traduisent pas tout à fait une fois dans le camp – Adam Woodyatt en est un exemple récent.

« Mais Alan est un garçon de haut niveau avec beaucoup de personnalité, donc ITV est ravi, il est en pourparlers pour rejoindre leur casting de 2023. »

Ces dernières années, Alan a subi une transformation corporelle après son divorce avec sa collègue star de Corrie, Lucy-Jo Hudson, en 2018.

Il a choqué les fans lorsqu’il s’est déshabillé pour une photo seins nus en vacances à Ibiza et a révélé une série d’abdos ondulants.

La source a ajouté: « Les téléspectateurs de I’m A Celeb adorent une douche surprise dans la jungle et Alan cache un corps de tueur sous la combinaison de mécanicien striée d’huile de Tyrone.

« Alan a peut-être 40 ans, mais il coche facilement la case du morceau de savon aussi. »

Un porte-parole de I’m A Celebrity a déclaré: « Tous les noms suggérés à ce stade sont des spéculations. »

Alan a géré une série d’histoires difficiles pendant son temps sur le feuilleton à succès, avec sa vie amoureuse troublée offrant un drame sans fin.

Le premier amour de Tyrone était Maria Sutherland ( Samia Ghadie ), à qui il a proposé au sommet de la tour de Blackpool en 2000.

Ils se sont fiancés deux fois, mais n’ont jamais atteint l’autel et Tyrone a rompu pour la dernière fois en 2006.

En 2008, il a acheté le 9 Coronation Street aux Duckworth pour lui-même et la nouvelle femme Molly Compton ( Vicky Binns ), qu’il a épousée l’année suivante.

Ils ont eu un fils ensemble, Jack, qui avait trois mois lorsque Molly – quelques heures avant sa mort dans un accident de tram – a avoué à Tyrone qu’il était le fils d’un autre homme.

Lors de ses funérailles, Tyrone a remis Jack à son vrai père – Kevin Webster, son meilleur ami et patron du garage.

Sa prochaine grande relation était avec la policière Kirsty Soames ( Natalie Gumede ), qui a soumis Tyrone à des mois de violence physique et émotionnelle.

Après l’épreuve, Tyrone a retrouvé son amour intermittent Fiz Brown (Jennie McAlpine) et le couple s’est fait une vie dans la rue.

La paire a été comparée aux légendes de Corrie Jack et Vera Duckworth – interprétées par feu Bill Tarmey et Liz Dawn.

Hors écran, la vie amoureuse d’Alan a été un peu plus stable.

Il a épousé la co-star de Corrie Lucy-Jo en 2009 après quatre ans de fréquentation et en 2013, ils ont accueilli leur fille Sienna-Rae.

Mais cinq ans plus tard, ils ont divorcé et Alan est maintenant en couple avec une autre star de Corrie, Tisha Merry, 30 ans.

Elle a joué Steph Britton de 2013 à 2018 mais travaille maintenant comme agent de voyages.