La légende de Coronation Street revient au savon après avoir quitté l’émission en disant qu’elle « ne peut pas continuer »

DAME Maureen Lipman sera de retour à Coronation Street après que la star du savon ait quitté le savon.

Maureen, qui joue Evelyn Plummer, a fait une pause après avoir admis qu’elle était « épuisée » par l’histoire de sortie de son personnage.

TVI

Maureen Lipman joue la no-nonsense Evelyn Plummer sur les pavés[/caption]

Cependant, The Sun peut révéler en exclusivité que Maureen, 77 ans, a été repérée avec des co-stars de la série – signalant son retour.

Elle a posé sur la photo d’un fan devant les studios de la BBC aux côtés de Claire Sweeney.

Le scénario de son personnage devait s’intensifier après l’arrivée du personnage de Claire, Cassie, la mère biologique de Tyrone Dobbs.

Dans le feuilleton, Tyrone a grandi en pensant que sa mère était Jackie (Margi Clarke), mais Jackie l’avait en fait trouvé dans un poste de police après avoir été abandonné par Evelyn.

Evelyn ne croyait pas que sa vraie mère pouvait supporter d’élever un enfant, alors elle pensait qu’elle faisait ce qu’il fallait.

S’exprimant sur Loose Women en mai, elle a déclaré: «Ils m’ont vraiment fait subir ces dernières semaines. J’ai eu sept scènes à apprendre par jour.

« Le dernier coup [from] Hier soir, je me suis littéralement allongé par terre et j’ai dit : « Je ne peux plus continuer. »

Une photo d’elle allongée sur le sol a été montrée au panel et au public.

Pendant une pause de Corrie, elle a travaillé sur un spectacle solo dans le West End appelé Rose.

Il suit l’histoire d’une femme qui voyage depuis l’Europe occupée par les nazis pour commencer une nouvelle vie en Amérique.

Maureen est une favorite de Corrie depuis son arrivée en 2018, donc les fans seront ravis de la retrouver.

Claire sera de retour au feuilleton le 28 juin pour la réunion de famille à couper le souffle.

Les fans auront du mal à la reconnaître alors qu’elle incarne l’héroïnomane.

« Travailler avec Maureen, c’est comme une classe de maître. Elle est tellement fantastique », a-t-elle déclaré à Express.co.uk.

« J’ai juste hâte de faire plus de choses avec elle comme avec Alan. Quand j’ai fait mon test d’écran avec Alan, quel merveilleux acteur il est aussi.

« Je suis entouré de gens formidables. »

Caractéristiques de Rex