La légende de Coronation Street rejoint la comédie à succès de la BBC alors qu’elle remporte la troisième série

La légende de CORONATION Street, Beverley Callard, a rejoint une énorme comédie de la BBC après avoir remporté une troisième série.

Elle a été révélée comme l’une des stars apparaissant dans la prochaine série de Mandy, en cours de tournage.

La comédie de la BBC Mandy a remporté une troisième série

La série suit la vie et l’époque de Mandy Carter. joué par la créatrice de la série Diane Morgan, de renommée Motherland, After Life et Philomena Cunk.

Son nouvel alter ego Mandy est une femme qui ne recule devant rien pour obtenir ce qu’elle veut.

Son amie et mentor Lola, interprétée par Michelle Greenidge, revient pour la troisième série pour aider Mandy dans sa quête du style de vie ultime à travers un certain nombre d’emplois mal payés.

Le personnage de Beverley a été gardé secret, mais elle conviendrait parfaitement pour incarner la mère de Mandy.

L’actrice Liz McDonald, 66 ans, a quitté Coronation Street en 2019.

Depuis, elle passe du temps à rénover un bateau et à participer à des émissions de téléréalité comme I’m A Celebrity.

Il a également été révélé plus tôt cette année qu’elle avait commencé une nouvelle activité parallèle en enseignant le fitness.

L’actrice donne des cours gratuitement et demande aux femmes locales de donner 5 £ par séance à une œuvre caritative.

Beverley est bien connue pour être une fanatique du fitness et a déjà publié des vidéos d’entraînement et a même enseigné des cours au sommet de sa renommée.

Et maintenant, Bev est de retour à faire ce qu’elle aime après avoir déménagé à Norfolk avec son mari.

Elle a dit OK ! Magazine : « Environ six semaines après notre déménagement à Norfolk, j’ai dit à Jon : ‘Bien, je vais recommencer à enseigner.’

« J’ai publié une annonce sur le groupe Facebook du village local, disant que je cherchais 25 femmes courageuses pour participer à mon cours.

« Peu importe leur âge, leur forme physique ou leur niveau de forme physique. Je n’ai pas envie d’enseigner à une classe remplie de phasmes. Je voulais juste de vraies femmes.

Bev et Jon se sont mariés en 2010