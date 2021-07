La légende de Coronation Street, Marcia Warren, incarnera la reine mère dans The Crown de Netflix

L’ANCIENNE actrice de Coronation Street, Marcia Warren, incarnera la reine mère dans la prochaine série de The Crown.

Le vétéran de la scène et du cinéma a joué Gladys Braithwaite dans le feuilleton ITV, une camarade de classe de la fidèle de Weatherfield Audrey Roberts, interprétée par Sue Nichols.

L'actrice de Coronation Street, Marcia Warren, incarnera la reine mère dans la prochaine série de The Crown

Marcia incarnera le membre le plus âgé de la famille royale à partir de 90 ans dans la cinquième et avant-dernière saison de la série

Marcia, 77 ans, incarnera le membre le plus âgé de la famille royale à partir de 90 ans dans la cinquième et avant-dernière saison de The Crown.

La série devrait se terminer à la fin des années 90 à l’époque de la mort de Diana, princesse de Galles.

La saison six devrait couvrir la mort de la reine mère, auparavant reine de son mari George VI, en 2002, à l’âge de 101 ans.

Marcia, née à Watford, est également apparue dans le drame policier de la BBC1 Sherlock aux côtés de Benedict Cumberbatch et Martin Freeman.

Elle était Penelope dans la sitcom d’ITV Vicious, la vieille dame à la bouche grossière qui se lie d’amitié avec les personnages centraux joués par Sir Ian McKellen et Sir Derek Jacobi.

Marcia sur le rôle de Marion Bailey, 70 ans, qui a joué la reine mère dans les séries trois et quatre, et Victoria Hamilton, 50 ans, qui a joué le rôle dans les séries un et deux.

Le casting coïncide avec les patrons de The Crown qui publient une première image d’Imelda Staunton en tant que reine dans l’avant-dernière série.

Il présente la star de Harry Potter dans le rôle du monarque aux cheveux gris alors que l’histoire entre dans les années 90 – la décennie la plus sombre de son règne.

Imelda, 65 ans, est la troisième actrice à endosser le rôle après Claire Foy dans les saisons un et deux et Olivia Colman dans les trois et quatre.





Elle incarnera Sa Majesté dans l’avant-dernière et dernière série du drame qui suit sa vie mouvementée à la tête de l’État.

Le tournage de la série cinq a commencé ce mois-ci et la série devrait sortir l’année prochaine avec Dominic West dans le rôle de son fils, le prince Charles, et Elizabeth Debicki dans le rôle de la princesse Diana.

Il couvre les années les plus traumatisantes de sa vie, avec la séparation de ses deux fils de leurs épouses, le grand incendie du château de Windsor et la polémique entourant la mort de la princesse Diana.

La reine mère sera jouée par la légende de Corrie Marcia Warren dans la prochaine série