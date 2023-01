La légende de Coronation Street laisse les fans paniquer, elle a quitté le savon après un message sérieusement crypté

APRÈS la révélation de son horrible plan, Griff Reynolds a été contraint de faire profil bas.

Hors écran, une star de Coronation Street a laissé entendre qu’elle pourrait quitter le feuilleton ITV en conséquence.

Un personnage pourrait quitter les pavés dans les scènes à venir[/caption] INSTAGRAM

Cait Fitton a fait peur à ses fans sur Instagram[/caption] TVI

Elle a fait ses débuts à Corrie en tant que Lauren en octobre 2022[/caption]

Cait Fitton a basculé pour la première fois sur les pavés à la fin de 2022, assumant le rôle de Lauren Bolton.

À l’écran, le père de Lauren, Reece, s’est impliqué dans le plan du voyou raciste Griff de faire des ravages à Weatherfield.

L’adolescent s’est rapproché de l’adolescent troublé Max Turner, recruté par Griff ces dernières semaines, et des sentiments amoureux sont apparus.

Cependant, dans un message crypté partagé sur son compte Instagram, la nouvelle venue a laissé entendre qu’elle pourrait déjà quitter l’émission basée à Manchester.

L’actrice de 20 ans peut être vue en train de poser dans une doudoune ITV devant l’emblématique Rovers Return Inn dans une photo en noir et blanc.

“C’était un rêve… c’est toujours un rêve”, a-t-elle légendé, avant de se qualifier de “la fille la plus chanceuse du monde”.

Ironiquement, ses fans ont remarqué que le message était similaire à celui qu’elle avait utilisé pour annoncer son arrivée à Corrie.

Cela les a incités à supposer qu’elle pourrait taquiner sa prochaine sortie et ils ont réagi dans la section des commentaires.

“J’espère que tu restes dans le feuilleton !”, a écrit l’un tandis qu’un autre a fait écho : “J’espère que vous resterez et que votre personnage changera ses habitudes !”

Un autre s’est plaint : “Noooon ça veut dire que tu pars ?”

Une autre poignée de followers l’a félicitée pour sa performance dans le programme.

“Tellement fier de toi fille!”, L’un a écrit alors qu’un autre a convenu: “Toujours fier de toi.”

Lors du voyage de mercredi sur les pavés, Max Turner a réalisé que Griff Reynolds avait un plan mortel en tête pour Weatherfield.

Il a été amené à croire que les habitants étaient en danger de mort lorsque Reece a téléphoné à Lauren, exigeant qu’elle reste à l’écart du marché de la paix de Maria Connor.

Après avoir repéré un Speed ​​Daal qu’il pensait avoir été pris, Max était certain qu’une bombe avait été placée dans le véhicule et s’est tourné vers Yasmeen et Alya Nazir pour obtenir de l’aide.

Malgré les supplications de sa grand-mère, Alya a sauté dans la camionnette et l’a conduite dans un endroit isolé avec seulement quelques secondes à perdre.

Dans les scènes à venir, Max doit faire face aux conséquences de l’épreuve – mais Lauren restera-t-elle à ses côtés ?

Coronation Street continue le mercredi 11 janvier à partir de 20h sur ITV.

Lauren faisait partie du scénario de toilettage de Max[/caption] TVI

Mais le plan de Griff a été révélé récemment – ​​va-t-elle rester à Weatherfield ?[/caption]