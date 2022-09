La légende de Coronation Street, Kathryn Hunt, méconnaissable alors qu’elle fait une rare apparition 17 ans après avoir quitté le feuilleton

COURONNEMENT La star de la rue Kathryn Hunt a été capturée dans une photographie rare prise près de 20 ans après avoir quitté le feuilleton.

Kathryn a joué l’ouvrière d’usine Angela Harris dans Corrie de 2002 à 2005 avant que son personnage ne soit envoyé en prison.

Kathryn Hunt a joué dans Coronation Street de 2002 à 2005

Elle a été photographiée 17 ans après avoir quitté Weatherfield et semble méconnaissable

À l’époque, l’actrice avait une grande tignasse de cheveux bouclés brun foncé et elle était au centre de plusieurs intrigues dramatiques.

Angela a finalement été emprisonnée pour avoir perverti le cours de la justice, effaçant Kathryn de la série.

Mais un fan passionné de Corrie a retrouvé Kathryn avant de poser pour un cliché avec elle.

Sur la photo, l’ancienne star du savon est apparue plus qu’heureuse d’obliger et a souri pendant qu’il cliquait.

Cependant, les téléspectateurs de Coronation Street peuvent ne pas reconnaître Kathryn au premier coup d’œil, car elle est très différente de son personnage des années 20 Angela.

Kathryn a maintenant coupé ses longs cheveux bouclés et laissé la couleur changer en une teinte grise naturelle, avec des vrilles blanches sur le devant.

Le jour où elle a été photographiée, elle portait une veste noire décontractée et portait une écharpe à imprimé léopard noir et blanc.

Le fan a partagé sa photo sur Facebook en écrivant: “Moi et Kathryn Hunt.”





Angela Harris et son mari Tommy, ainsi que leurs enfants Katy et Craig, sont arrivés à Coronation Street en novembre 2002.

La famille s’appelait Nelson et avait été forcée de déménager à Weatherfield après qu’Angela ait aidé à mettre le gangster Tom Morgan derrière les barreaux en témoignant contre lui.

Cependant, en l’espace de 12 mois, les fans de savon ont regardé avec horreur les frères de Tom traquer Angela et la tenir sous la menace d’une arme.

Les choses sont devenues encore plus dramatiques dans les mois qui ont suivi, après que sa fille Katy ait matraqué Tommy à mort dans un moment de rage.

Angela a pris la responsabilité du crime de sa fille et, bien que Katy ait fini par avouer avant de se suicider, elle était toujours emprisonnée pour avoir menti à la police.

Depuis qu’elle a quitté Coronation Street, Kathryn a joué dans une longue liste d’émissions de télévision populaires, notamment Casualty, Still Open All Hours et Scott and Bailey.

