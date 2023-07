La légende de Coronation Street fait un retour choc cinq ans après avoir quitté le feuilleton – et c’est une mauvaise nouvelle pour Gemma

Les fans de CORONATION Street vont se régaler car un vieux visage fait un grand retour sur les pavés – et Gemma Winter-Brown ne sera pas ravie.

L’acteur George Banks est sur le point de reprendre brièvement le rôle du petit ami flashy de Gemma, Henry Newton.

Document de presse ITV

L’acteur George Banks reprend le rôle d’Henry Newton[/caption] TVI

Henry est l’ex-petit ami de Gemma Winter-Brown et sera l’invité vedette du feuilleton[/caption]

George était un favori parmi les fans de Corrie lorsqu’il a joué pour la première fois l’héritier de la brasserie de 2017 à 2018.

Et quand il est parti, les téléspectateurs du feuilleton ITV1 ont été éviscérés.

Selon le TV Times, Gemma, à court d’argent, se retrouvera désormais face à face avec son ancienne flamme Henry lorsqu’elle commencera à travailler pour lui.

Mais la révélation sur l’identité de son nouveau patron ne plaira peut-être pas au mari de Gemma, Chesney.

George est arrivé pour la première fois à Weatherfield sous le nom d’Henry en 2017. Il a commencé à sortir avec Gemma dans le cadre d’un pari méchant avec un ami.

Un an plus tard, il a essayé d’acheter les Rovers Return avec elle, mais ils ont perdu face à Jenny et Johnny Connor.

Les scènes finales de l’acteur ont vu Henry être emmitouflé à l’arrière de la voiture volée de Chesney par des ravisseurs et chassé au loin.

À l’époque, la co-vedette de George, Jane Danson, qui interprète Leanne Battersby, le décrit comme l’un des acteurs les plus « charmants ».

Le retour de George à Corrie intervient après que The Sun Online a raconté comment il avait récemment retrouvé ses anciennes co-stars Georgia Taylor et Charlie De Melo lors d’une soirée à Londres.

Georgia et Charlie étaient tous deux allés voir George dans la production West End de The Mousetrap d’Agatha Christie, dans laquelle il apparaît depuis plusieurs mois.

Depuis qu’il a quitté Corrie, George s’est principalement concentré sur le travail sur scène.

Cependant, il est également apparu dans un téléfilm basé sur la vie de l’idole hollywoodienne Patrick Swayze.

Instagram – @conversationstreet

George a récemment retrouvé ses co-stars quand ils l’ont regardé dans The Mousetrap[/caption]