La légende de Coronation Street fait un retour choc avec une violente surprise

UN pilier majeur du savon revient sur les pavés la semaine prochaine après un long voyage à l’étranger.

Mais leur retour à Coronation Street tourne au vinaigre lorsque deux habitants en viennent aux mains.

Une légende de Corrie a quitté sa maison en se sentant vide ces dernières semaines

Mais Eileen Grimshaw revient à Weatherfield la semaine prochaine

Son retour tourne au vinaigre

Le n ° 11 a été confié à George Shuttleworth, Todd Grimshaw, Mary Taylor et Sean Tully lorsque la légende de Corrie Eileen Grimshaw a été surprise par un voyage en Thaïlande par son fils Jason.

Le personnage incarné par Sue Cleaver est parti pendant les fêtes tandis que, hors écran, l’actrice emblématique s’est envolée pour l’Australie pour participer à la dernière série de I’m A Celebrity, Get Me Out Of Here !

Dans des scènes qui doivent être diffusées sur ITV la semaine prochaine, Eileen revient de son voyage et Mary, George, Todd et Sean l’accueillent chez elle.

Eileen présente à son autre fils Todd (interprété par Gareth Pierce) des gants de boxe thaïlandais.

Elle insiste pour que lui et George essaient, ignorant que son retour à Weatherfield sera entaché d’un grave accident.

George oblige et frappe Todd… se cassant accidentellement la dent.

Plus tard, Sean (Antony Cotton) et son petit ami Laurence (Robert Shaw Cameron) trouvent Todd en train de soigner la dent.

Cela incite le machiniste Underworld à lui réserver un rendez-vous avec Laurence – mais comment Todd va-t-il réagir ?

Todd et Laurence ont une histoire quelque peu mouvementée.

Leur temps ensemble pourrait-il déclencher un autre désaccord entre eux ?

Comme les fans du drame basé à Manchester s’en souviendront, Todd et Laurence ont tous deux trahi Sean Tully lorsqu’ils se sont embrassés.

Todd était catégorique sur le fait que le flirt était réciproque tandis que Laurence a nié sa version des événements.

Le dentiste avait tenté d’être gentil avec Todd et était déterminé à dissiper toute mauvaise ambiance après avoir supposé que l’entrepreneur de pompes funèbres ne l’aimait pas.

Laurence a tout de suite parlé du baiser à Sean, ce qui a conduit ce dernier à humilier publiquement Todd au marché.

Todd était alors curieux de découvrir tout ce qu’il pouvait sur Laurence, le croyant responsable de la mort de sa femme.

Alors que certains fans de savon l’ont peut-être encouragé, d’autres n’ont pas pu s’empêcher de remarquer que Todd était revenu à ses vieux trucs après avoir tenté de séparer Paul Foreman et Billy Mayhew.

Y a-t-il plus de chaos à venir pour les résidents du No.11 ?

Coronation Street est diffusé tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 20h sur ITV.

Laurence, le petit ami de Sean, s'implique à nouveau dans le drame

Comment Todd va-t-il réagir ?