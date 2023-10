La légende de Coronation Street, Charlie Lawson, épouse sa fiancée Debbie Stanley lors d’une somptueuse cérémonie avec des stars du feuilleton

La légende de CORONATION Street, Charlie Lawson, a épousé sa fiancée Debbie Stanley, entourée d’icônes de feuilletons.

L’acteur, qui est surtout connu pour jouer le fougueux patriarche Jim McDonald, s’est marié avec son partenaire de longue date au magnifique Shrigley Hall Hotel & Spa dans le Cheshire.

Rex

L’ami proche de Charlie, Eamonn Holmes, a présidé la cérémonie, tandis que l’acteur de Steve McDonald, Simon Gregson, la star de Janice Battersby, Vicky Entwistle, l’actrice de Carla Connor, Alison King, et Kym Marsh étaient tous présents.

Claire King, la pilier d’Emmerdale, Noddy Holder de Slade et le couple de This Morning, The Speakmans, étaient également là pour célébrer cette journée spéciale.

Charlie, 64 ans, et Debbie, 59 ans, qui sont ensemble depuis 22 ans, sont officiellement devenus mari et femme quelques semaines plus tôt au bureau d’enregistrement de Macclesfield.

L’Irlandais du Nord, arrivé à l’hôtel en hélicoptère, s’est généralement montré franc-parler lors de leur deuxième cérémonie.

Il a dit à OK ! : « Je voulais juste continuer. Réunir des acteurs, c’est comme rassembler des chats. Nous aurions pu célébrer le mariage il y a deux semaines, mais nous devions voir qui pourrait y assister. Le jour du mariage, alors que nous nous préparions à voler en hélicoptère, j’en avais marre d’attendre, cela ne pouvait pas arriver assez vite pour moi.

Cependant, il a montré son côté plus doux lorsque sa mariée a marché dans l’allée dans une superbe robe blanche.

Il a déclaré : « Quand on est amoureux de quelqu’un depuis si longtemps – 22 ans – il y a toujours cette excitation d’attendre de la voir, et Debbie était extraordinaire et très belle. Ce fut un moment merveilleux lorsqu’elle marcha dans l’allée. J’ai versé une larme.

Charlie a dit qu’il ne pouvait penser à personne de mieux qu’Eamonn pour superviser le mariage et il espérait que cette journée lui donnerait un coup de pouce après son récent santé luttes.

Simon Gregson, qui jouait le fils de Charlie, Steve, dans The Cobbles, a assumé les fonctions de témoin après que son collègue acteur Neil Morrissey n’ait pas pu être présent en raison de ses engagements professionnels dans le West End.

Tout s’est finalement parfaitement déroulé, Simon ayant fait tomber la maison avec un discours hilarant et parfois touchant pour son ami de longue date.

Debbie a déclaré : « Le discours de Simon était incroyable. Il passe beaucoup de temps à la maison avec nous donc il nous connaît très bien. Il a plaisanté sur certaines des choses qu’il allait dire, et je lui ai dit : « Non, s’il te plaît, ne dis pas des choses comme ça. » Mais c’est un comédien, donc c’était vraiment drôle. Mais tout le monde pleurait aussi à cause des émotions.

Plus de 200 personnes ont fini par faire la fête jusque tard dans la nuit et Kym Marsh a interprété le tube Pure and Simple de Hear’Say.

Charlie et Debbie, qui aiment s’amuser, ont fait la fête après 4 heures du matin, terminant la soirée en buvant du champagne avec Vicky Entwistle.

Caractéristiques du Rex