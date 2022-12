La légende de Coronation Street, Charles Dale, semble méconnaissable alors qu’il révèle une nouvelle carrière

CORONATION La légende de la rue Charles Dale semble méconnaissable alors qu’il révèle sa nouvelle carrière surprenante.

L’ancienne star du savon, 59 ans, est surtout connue pour son rôle de Dennis Stringer dans Corrie.

Charles a joué le rôle de Dennis Stringer dans le feuilleton ITV[/caption]

Charles est apparu pour la dernière fois sur Coronation Street il y a 20 ans[/caption]

Il a rejoint l’émission ITV de longue date en 2000 et est resté sur les pavés pendant deux ans.

Cependant, au cours de son court passage, son personnage a été impliqué dans un certain nombre de scénarios dramatiques.

Dennis a été tragiquement tué dans un accident de voiture alors qu’il se rendait à l’hôpital général de Weatherfield après avoir découvert Les Battersby inconscients.

Alors que Les a survécu et n’a pas été blessé, Dennis a rencontré son destin.

Maintenant, exactement 20 ans après son départ de soapland, Charles a une toute nouvelle carrière.

Il a un siège à son conseil local après que la star galloise se soit présentée aux élections plus tôt cette année.

“Pour faire court, je me présente aux élections de mon conseil local”, a-t-il déclaré à ses partisans à l’époque.

Dans une photo récente de l’acteur, Charles arbore maintenant une épaisse barbe grise alors qu’il a été photographié avec une casquette.

Lorsqu’il n’est pas occupé à s’occuper des affaires du conseil et à aider les électeurs locaux, Charles aide également à gérer le magasin de disques de sa famille.

Il est situé dans la ville balnéaire galloise de Tenby.

Charles est également apparu sur BBC One’s Casualty où il a joué le rôle de MacKenzie “Big Mac” Chalker de 2007 à 2016.

Il a également joué dans le drame policier The Bill, The Pembrokeshire Murders et Unforgotten d’ITV.

Le personnage de Charles a été tragiquement tué dans un accident de voiture[/caption]