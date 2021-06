La star de CORONATION Street, Catherine Tyldesley, était magnifique dans un maillot de bain rouge alors qu’elle profitait du soleil.

Catherine, 37 ans, s’est allongée sur le côté et a fermé les yeux alors qu’elle profitait des rayons tout en portant le maillot de bain de style vintage alors qu’elle décrivait être dans le «bonheur» au bord de la mer.

La légende de Coronation Street, Catherine Tyldesley, a profité des rayons du soleil dans un maillot de bain rouge[/caption]

La légende de Coronation Street a montré sa silhouette tonique dans le une pièce rouge à licou, qui était ornée de fleurs brodées.

Elle a sous-titré le message avec un beau poème.

« Moi, toi, la mer = bonheur « , a écrit Catherine.

« Dans cet océan sans rivage, à ton sourire d’écoute silencieuse, mes chansons se gonfleraient de mélodies, libres comme des vagues, libres de tout esclavage de mots. »

Elle est devenue célèbre en jouant Eva Price dans le feuilleton ITV[/caption]

Catherine a montré ses côtelettes de danse sur Strictly Come Dancing en 2019[/caption]

L’actrice est devenue une défenseure du fitness et de la santé depuis qu’elle a perdu le 6e[/caption]

Ses fans ont adoré le look estival et ont inondé ses commentaires d’emojis de feu pour indiquer qu’elle avait l’air « chaude » en maillot de bain.

« Superbe mec », a écrit un utilisateur d’Instagram.

Un autre a ajouté: « Belle dame. »

Et un troisième a écrit : « Incroyablement beau «

Catherine est mariée à l’entraîneur personnel Tom Pitfield et ils sont les parents de leur fils Archie, six ans[/caption]

On ne sait pas où Catherine passe ses vacances, mais si elle est à l’étranger et dans une « destination de la liste verte », elle devra subir deux tests Covid.

Cela comprend un test Covid avant l’arrivée, ainsi qu’un test le deuxième jour de son retour au Royaume-Uni, mais elle n’aura pas à se mettre en quarantaine.

Cependant, si elle se trouve dans l’un des pays ambrés, Catherine devra effectuer une quarantaine obligatoire de 10 jours à la maison ainsi qu’un test Covid les deuxième et huitième jours.

Les pays rouges devront s’isoler pendant 10 jours dans un hôtel de quarantaine, au prix de 1 750 £ par personne.

Elle a dénoncé les critiques qui l’ont accusée de photoshoper ses photos[/caption]

Catherine a également plaisanté sur ses histoires Instagram via un mème selon lequel «Internet» vient souvent après elle lorsqu’elle dit que «le régime est lié à la santé du système immunitaire».

Cela vient après qu’elle ait révisé son alimentation et son mode de vie et qu’elle ait perdu la 6e place, passant d’une taille 22 à une taille 10 il y a plus de dix ans.

« Je dois travailler très dur pour rester dans une taille plus petite. Être forte et en bonne santé et maintenir la taille que je veux n’est pas facile pour moi, je dois vraiment me greffer pour cela », a-t-elle déclaré au Sun en avril.

Le chéri de Corrie a participé à Strictly Come Dancing en 2019, suivi d’une tournée épuisante pour le concours de danse de réalité.

L’actrice a fait valoir que les photos à l’aérographe étaient mauvaises pour la santé mentale et la dysmorphie corporelle[/caption]

Elle a déclaré au Sun que le tournant de son parcours de remise en forme s’était produit lors d’un atelier de jazz de base alors qu’elle ne pouvait pas suivre, était « la couleur d’une betterave » et le professeur de danse l’a comparée à un Oompa-Loompa.

« Cela reste avec vous, mais c’était le réveil dont j’avais besoin. Être dans une comédie musicale, c’est comme être un athlète – vous faites huit spectacles par semaine et vous devez être en forme et en bonne santé.

« C’est la même chose à la télévision – les horaires sont si rapides et si vous êtes en congé pour la journée, ils perdent des milliers de livres, donc être en forme est extrêmement important pour moi et ma carrière.

Catherine a insisté sur le fait qu’elle travaillait dur pour sa silhouette et ne voulait pas aérographe ses photos[/caption]





« Mais depuis que je suis maman [in 2015, to Alfie, now six], l’essentiel est juste de m’assurer que je suis sur la planète le plus longtemps possible, parce que je veux le voir grandir. Je ne veux rien manquer. Je veux pouvoir le suivre quand il court comme un maniaque.

Elle a ajouté: «Et je sais à quel point c’est difficile, j’y suis moi-même allé, mais cette dernière année devrait être un avertissement pour nous tous d’essayer d’être en aussi bonne santé que possible. Il ne s’agit pas d’être mince, il s’agit d’être fort et en bonne santé, d’avoir une alimentation équilibrée et de rester actif.

« Je ne prétends pas tout savoir en matière de nutrition, j’apprends tout le temps – mais maintenant, plus que jamais, le gouvernement doit examiner cela très sérieusement. »